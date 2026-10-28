CFE y Secretaría de Economía firman convenio para impulsar estrategias económicas en el país

CFE y Secretaría de Economía firman convenio

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, firmaron un convenio de colaboración para ampliar la difusión de tres iniciativas estratégicas para el fortalecimiento de la economía nacional: El Buen Fin, Hecho en México y el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Durante la firma, destacaron la importancia de aprovechar las capacidades de ambas instituciones para promover el consumo de productos nacionales, fortalecer la industria mexicana y acercar nuevas oportunidades a los pequeños negocios.

La CFE pondrá a disposición sus canales de comunicación institucional, incluido el recibo de energía eléctrica, para que estas iniciativas lleguen a millones de familias, comercios, negocios y empresas mexicanas.

Emilia Calleja Alor celebró que, tras meses de trabajo con el equipo de la Secretaría de Economía, esta colaboración se traduzca en acciones concretas con alcance nacional.

Además, destacó que el convenio se enmarca en los objetivos del Plan México, para fortalecer la producción nacional, incrementar el contenido mexicano en las cadenas de suministro y generar mayores oportunidades para las empresas del país.

Como parte de esta estrategia, la Empresa Pública del Estado ha incrementado los requisitos de contenido nacional en sus licitaciones. Para 2026, estos alcanzaron un promedio de 30% en proyectos de centrales de ciclo combinado, hasta 52.5% en transmisión y hasta 89.6% en distribución, porcentajes superiores a los solicitados en años anteriores.

Asimismo, la CFE mantiene una colaboración cercana con las cámaras industriales y los proveedores nacionales para promover la participación de más empresas mexicanas, incluidas las MIPYMES, así como el uso de materiales producidos en el país, entre ellos el acero.

Estas acciones buscan que las inversiones destinadas a ampliar y modernizar la infraestructura eléctrica también generen oportunidades para la industria nacional, fortalezcan las cadenas de suministro y contribuyan a la creación de empleos.

Por su parte, Marcelo Ebrard, sostuvo que el principal motor del crecimiento nacional ha sido la electricidad y explicó que lo seguirá siendo hacia el futuro. Destacó que el acuerdo permitirá impulsar la iniciativa de El Buen Fin entre micro, pequeñas y medianas empresas.

“México, sin la Comisión Federal de Electricidad, jamás habría logrado electrificar al 99.75% por ciento del país. Lo mismo tenemos que hacer ahora con la digitalización para las micro, pequeñas y medianas empresas, por eso es muy importante el apoyo”, señaló el secretario de Economía.