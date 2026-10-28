Sheinbaum evalúa asistir a la Cumbre Iberoamericana en España; canciller podría representarla

Sheinbaum evalúa asistir a la Cumbre Iberoamericana en España (Mario Guzmán/EFE)

La Presidenta Claudia Sheinbaum , informó que todavía evalúa asistir a la próxima Cumbre Iberoamericana, programada para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, España, debido a la coincidencia de varios compromisos internacionales en su agenda y a las responsabilidades de su Gobierno en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, la mandataria explicó que también tiene previstas otras actividades internacionales, entre ellas la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China, y reuniones relacionadas con el G20 y Mar-a-Lago.

“Estamos viendo a ver si, porque recuerden que en noviembre está esa cumbre y está la APEC en China y luego está lo de Mar-a-Lago, ¿no? Este, el G20. Entonces son varias salidas y también pues hay que estar pendiente aquí”, declaró.

Sheinbaum señaló que buscará acudir al encuentro iberoamericano, aunque reconoció que la agenda de viajes y la necesidad de atender los asuntos internos del país podrían dificultar su participación.

“Vamos a tratar. Si no, sería el canciller el que estaría”, afirmó, sin precisar cuándo tomará una decisión definitiva sobre su asistencia.

La Cumbre Iberoamericana reunirá a representantes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana, con una asistencia prevista de más de 14 presidentes, según lo adelantado por el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

El encuentro se desarrollará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”, con una agenda orientada a fortalecer la cooperación y los vínculos entre los países de América Latina, España, Portugal y Andorra.

La participación de México quedará sujeta a la decisión que tome la presidenta en los próximos días. En caso de no asistir, el secretario de Relaciones Exteriores representará al país en la reunión internacional.