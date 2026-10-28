Investigaciones en el INE incluyen a Guillermo Santiago, representante de Morena ante el Instituto

Las averiguaciones contra la presunta red de influyentismo de Morena dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia de Guadalupe Taddei, incluyen al representante de Morena ante el INE y diputado federal, Guillermo Santiago.

El legislador morenista es señalado de haber operado para “incrustar” a Carlos Daniel Luna Rosas dentro de la estructura del INE, como jefe de la oficina de la presidencia del Consejo General con un sueldo cercano a los 200 mil pesos mensuales.

Crisis en el INE CIUDAD DE MÉXICO, 26OCTUBRE2026.- Continúan actividades normales en el Instituto Nacional Electoral a un día de la renuncia aún no oficial de la presidenta consejera del INE Guadalupe Taddei Zavala. La consejera Carla Humphrey ha dado declaraciones durante eventos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

En la sesión del Consejo de este lunes, el Diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, exhibió documentos de la plataforma de transparencia que ligan a Luna Rosas como un activo operador y exrepresentante de Morena en Durango y Querétaro.

Además, acusó que éste intervino para colocar a su propia pareja como subdirectora en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

Crisis en el INE. Continúa investigación en torno a la presidencia del Instituto.

El diputado detalló que, como parte de este esquema de influyentismo, Guillermo Santiago operó, junto a otros liderazgos de Morena, como una “agencia de colocación” dentro del árbitro electoral.

Gutiérrez Mancilla adelantó que formalizará las denuncias correspondientes ante el Órgano Interno de Control.