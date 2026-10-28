Sheinbaum expresa solidaridad con España por accidente ferroviario y revisará si hay mexicanos afectados (Mario Guzmán)

Tras el accidente ferroviario ocurrido en España, la Presidenta Claudia Sheinbaum , expresó su solidaridad con el pueblo español y anunció que consultará con el canciller mexicano si hay connacionales entre las personas afectadas.

Señaló que se enteró del accidente poco antes de ingresar a la conferencia matutina, por lo que indicó que, al concluir, revisaría la información disponible y la comunicación con las autoridades españolas.

“Todo lo que podamos abrazar al pueblo español por este accidente terrible del tren. Nuestra solidaridad y abrazo al pueblo español”, manifestó.

Sheinbaum explicó que buscará conocer, a través del canciller mexicano, si hay ciudadanos mexicanos involucrados en el siniestro y qué comunicación se ha establecido con el ministro de Asuntos Exteriores de España.

La Presidenta reiteró su respaldo a la población española ante lo ocurrido y señaló que el Gobierno de México buscará expresar su solidaridad y verificar si es necesario brindar atención a ciudadanos mexicanos.