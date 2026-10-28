INE “en crisis sistemática: Raúl Bolaños; elección de nuevo titular oportunidad para reivindicarlo

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños recalcó que el próximo titular del INE debe ser un perfil que genere consenso, garantice imparcialidad y neutralidad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho advirtió que el INE está en una “crisis sistemática” y la elección del o su nueva titular es la oportunidad para que ese órgano electoral se reivindique pues debe generar certeza y confianza rumbo a las elecciones del 2027.

“El INE tiene una gran oportunidad para reivindicarse. Negar que está inmerso en una crisis mediática y sistemática, ahora mismo sería cegarnos. Sí existe una crisis, pero el nombramiento provisional que habrá de emitir el INE y el nombramiento sustituto que habremos de emitir nosotros debe de dar certeza de que aún y cuando existe un escándalo en torno a la administración de una persona, la institución sigue funcionando”, sostuvo.

En entrevista con CRONICA , Bolaños rechaza que la Cámara de Diputados se haya equivocado con el nombramiento de Guadalupe Taddei.

“ Yo no creo que se haya equivocado la cámara. La cámara da un voto de confianza, más no un voto de impunidad”,

Negó que hayan fallado los controles en el INE para descubrir o acotar las presuntas irregularidades y desvío de recursos y consideró que más bien falló la persona.

“ No creo que fallaron los controles, yo creo que falló la persona”, acusó.

En este contexto, el pevemista recalcó que el próximo titular del INE debe ser un perfil que genere consenso, garantice imparcialidad y neutralidad.

”Vamos al proceso electoral más grande de la historia. Necesitamos que el árbitro electoral esté a la altura del momento que va a vivir” , recalcó.

De hecho explicó que el o la próxima titular será electa por 6 años, es decir para terminar el periodo de 9 años por el que fue electa Taddei hasta el 2032.

Asimismo dijo que se debe modificar la ley para impedir “ super poderes’ en la presidencia del INE.

Se debe modificar la ley para impedir “ super poderes’ en la presidencia del INE.

--¿Se tendrá que cambiar esa ley para volver a que los nombramientos sean colegiados y evitar que se repitan este tipo de situaciones?

--Se tiene que hacer una reflexión profunda de qué fue lo que provocó que se permitiera –de ser confirmado-- el abuso de autoridad. Yo creo que se debe de fortalecer al INE, no a la presidencia del INE. Debemos entrar en un análisis sobre estas facultades y analizar de qué manera cambiarlas.

¿DEMOCRACIA EN CRISIS?

Bolaños desestimó que tras que este escándalo en el INE, la democracia en México se encuentre en riesgo pues consideró que la institución está por encima de la persona, en este caso Taddei.

“Yo no lo considero así, por eso insisto que está por encima de la institución de la persona. Creo que la ley contempla todos los mecanismos para que cuando sucedan estas crisis se garantice que no esté en riesgo la democracia”, indicó

BLINDAJE

--Presidente, ¿cómo brindar este nombramiento? ¿Cómo va a hacer que se aleje de sospechas de una situación parecida a la que se vive ahora mismo en el INE?

- El mejor blindaje sería el consenso, pero si no se alcanza el consenso, la mejor manera de blindarlo es haciendo todo con transparencia. con un comité evaluador bastante competente, reconocido y que todo sea conforme a derecho y de manera pública y transparente. Es la única manera de blindar y de dar confianza a la ciudadanía.

¿Debe debe ser mujer u hombre el próximo titular del INE, para seguir con la paridad de género?

--La la ley no establece como tal una prohibición a los hombres para asumirlo. podrán ser sujeto a interpretaciones. Yo prefiero ser muy estricto en el apego al derecho. Seguramente habrá quienes digan que deberá de ser mujer, yo lo que creo es que debe de ser un perfil idóneo, independientemente de si sea mujer u hombre.

Bolaños reconoció que el proceso electoral que ya está en marcha para el 2027 mete “mucha tensión” en las discusiones que se llevan a cabo en el pleno de la Cámara de Diputados pero rechazó que el periodo de sesiones se contamine por las campañas o pase a convertirse en testimonial sin que se aprueben reformas significativas.

-Hay riesgo de que ese periodo sea testimonial por el proceso electoral?

--No lo veo así, porque veo mucha voluntad de la coordinadora y los coordinadores parlamentarios a seguir construyendo por México

PAQUETE ANTICORRUPCIÓN

Incluso anunció que la Presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso un paquete de reformas anticorrupción aunque dijo no saber la fecha ni la Cámara de Origen.

“Tengo conocimiento que muy probablemente va a llegar un paquete de iniciativas presidenciales sobre anticorrupción”, anunció

-- Justo se requiere endurecer y las medidas de corrupción por esta situación que le sucedió en el INE…

--Sí, debe de haber un andamiaje jurídico que no permita que pueda haber estos casos de corrupción, pero más allá de ello tiene que haber filtros. La corrupción es una conducta que se convierte en un ilícito. pero es una conducta personal sobre la cual no se puede tener total control. Lo que se puede tener control es las personas que acceden a los cargos que los utilizan para hacer actos de corrupción y es ahí donde estaría la solución de fondo.

¿AJUSTES A REFORMA JUDICIAL?

Bolaños también se refirió a las fallas que han advertido algunos sectores e incluso compañeros de la 4T como el senador, Javier Corral sobre la reforma al poder judicial y las contradicciones constitucionales que tiene sobre todo para la renovación de la presidencia de la Corte y reconoció que deben hacerse “ajustes” a esa legislación para dar certeza al poder judicial.

“Estoy de acuerdo en que se debe de hacer ajustes. Toda legislación es perfectible. Y una iniciativa convertida en ley de tal calado como la reforma judicial tan profunda, por supuesto que nos deja muchas enseñanzas y muchas cosas que hay que ir componiendo en el camino. Cualquier modificación que se haga que dé claridad y certeza jurídica a nuestro país es bienvenida.

-Presidente, ¿ cuál sería el legado o el sello que usted quiere imprimir a su presidencia en este año?

--Mucho diálogo, mucha buena política , mucho respeto hacia todas las fuerzas políticas. Creo que hay que ponerse por encima de las filias, de las fobias y de las pasiones políticas electorales. No coincido con nadie en las posturas políticas de la oposición, pero merecen el mismo respeto que la mayoría. Esa es la política. La política se da en torno al diálogo. En el momento en el que acaba el diálogo acaba la política y entonces no tendría sentido el por qué estamos aquí.