Sheinbaum pide investigar denuncias contra Guadalupe Taddei y propone producir papelería electoral en Talleres Gráficos de México

Sheinbaum rechaza señalamientos de que Guadalupe Taddei pertenece a Morena (Rogelio Morales Ponce)

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió investigar las presuntas irregularidades relacionadas con contratos para la elaboración de material electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (OPLE), luego de las denuncias que involucran a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas y a la gestión de la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei.

Durante sus declaraciones, Sheinbaum señaló que Taddei ingresó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora cuando el Consejo General del INE, integrado entonces por consejeros como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, tenía la facultad de designar a las autoridades electorales locales.

La mandataria subrayó que Morena aún no contaba con registro como partido político nacional en ese momento, por lo que consideró necesario revisar los antecedentes profesionales de Taddei antes de atribuirle una filiación partidista desde el inicio de su trayectoria.

Sheinbaum indicó que Taddei permaneció en el organismo electoral sonorense hasta 2021 y posteriormente se desempeñó en el ámbito de la transparencia estatal, antes de participar en el proceso para presidir el INE.

Respecto a su llegada a la autoridad electoral nacional, recordó que en 2023 la Cámara de Diputados no logró la mayoría calificada de dos terceras partes para designar a la nueva presidenta del organismo, por lo que se recurrió a la insaculación, es decir, un sorteo entre las personas finalistas del proceso de selección.

Taddei fue designada mediante este procedimiento el 31 de marzo de 2023 y rindió protesta como consejera presidenta del INE el 3 de abril del mismo año.

La presidenta sostuvo que es importante conocer la historia de las instituciones electorales y los mecanismos mediante los cuales se han designado sus integrantes, en medio del debate público sobre la independencia y los vínculos políticos de quienes encabezan estos organismos.

Que se investigue a Taddei

La Jefa del Ejecutivo sostuvo que, si Taddei cometió algún ilícito, deben realizarse las investigaciones correspondientes, una auditoría profunda al INE y el deslinde de responsabilidades. No obstante, rechazó que el problema de las empresas proveedoras de material electoral sea reciente y señaló que existen antecedentes desde 1999.

“Que se investigue. Nadie debe defender corruptela”, afirmó, al insistir en que las posibles irregularidades deben esclarecerse sin importar quiénes estén involucrados.

Sheinbaum cuestionó las versiones que presentan el caso como un problema surgido durante la gestión de Taddei y aseguró que los antecedentes se remontan a administraciones anteriores. Como referencia, citó una publicación periodística de 2005, en la que se reportó que José Alfredo Hernández Casillas, entonces representante legal de Cartonera Plástica, habría estado involucrado en 1999 en la adjudicación irregular de un contrato para elaborar material electoral en el Estado de México.

De acuerdo con la mandataria, aquel conflicto derivó en la renuncia del entonces presidente del Instituto Electoral del Estado de México. También mencionó que en 2005 se registró otro escándalo relacionado con la contratación de empresas proveedoras de material electoral, durante el periodo en que Enrique Peña Nieto fue electo gobernador de esa entidad.

La presidenta llamó a periodistas y reporteros a investigar el origen de los contratos y la continuidad de las empresas beneficiadas, al señalar que un grupo reducido de proveedores ha obtenido adjudicaciones durante años tanto en organismos electorales estatales como en el INE.

Propone fortalecer Talleres Gráficos de México

Como parte de las medidas para atender el problema, Sheinbaum planteó terminar con la concentración de contratos para la producción de papelería electoral y fortalecer a Talleres Gráficos de México, empresa del Estado mexicano, para que pueda elaborar estos materiales.

Indicó que, si se mantiene la participación de proveedores privados, debe promoverse una mayor competencia para evitar que las adjudicaciones queden concentradas en un número reducido de empresas.

“¿Acabamos con los mapaches electorales o ahora vamos a acabar con los coyotes electorales?”, expresó la mandataria al referirse a los intermediarios y proveedores que, según su planteamiento, han concentrado contratos de material electoral.

Para avanzar en esa dirección, propuso transparentar los procedimientos de contratación, revisar cómo se otorgaron las adjudicaciones y aplicar las sanciones que correspondan cuando se acrediten irregularidades.

Asimismo, planteó fortalecer la infraestructura de impresión de Talleres Gráficos de México y establecer un comité que supervise la transparencia de sus operaciones, con el objetivo de que la producción de papelería electoral pueda realizarse desde una institución pública.

Sheinbaum insistió en que la revisión debe abarcar los antecedentes históricos de las contrataciones y no limitarse a las denuncias recientes contra la actual administración del INE. Al mismo tiempo, reiteró que cualquier posible responsabilidad de Guadalupe Taddei debe investigarse conforme a los procedimientos correspondientes.