Blanca Yassahara Cruz privilegiará decisiones colegiadas al frente del INE (Instituto Nacional Electoral)

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, afirmó que su gestión estará basada en la toma de decisiones colegiada, la revisión de la estructura administrativa y el fortalecimiento de la transparencia, con el objetivo de brindar certeza a la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Durante una conferencia de prensa y entrevistas con medios de comunicación, la funcionaria explicó que asumió el cargo luego de ser designada por unanimidad de las consejerías. Señaló que no ejercerá las facultades extraordinarias relacionadas con la Presidencia y que los asuntos importantes serán analizados y acordados de manera conjunta.

Cruz García indicó que su administración buscará mantener el apego a la legalidad y fortalecer la revisión interna del Instituto, especialmente ante los señalamientos de presuntas irregularidades que se han presentado en la institución.

Como parte de las primeras acciones, explicó que el Consejo General determinó separar de sus funciones a tres personas servidoras públicas, revisar la estructura administrativa y colaborar con las autoridades fiscalizadoras para atender los casos correspondientes.

Además, las consejeras y los consejeros acordaron evaluar a las personas integrantes de la Junta General Ejecutiva, así como a las y los titulares de las Unidades Técnicas, antes de tomar una decisión sobre su permanencia en el organismo electoral.

La presidenta provisional destacó que estas revisiones se realizarán de manera colegiada, por lo que las determinaciones no dependerán únicamente de la titularidad de la Presidencia, sino de los acuerdos que se alcancen entre las consejerías.

En cuanto a los movimientos de personal, informó que hasta el momento se han registrado 12 renuncias voluntarias de trabajadores de confianza adscritos a la oficina de la Presidencia, entre ellas la de quien ocupaba la Jefatura de Oficina. Estas renuncias se suman a otras tres que se habían presentado anteriormente, dos de ellas correspondientes a titulares de áreas del Instituto.

La funcionaria señaló que cada caso seguirá el procedimiento administrativo correspondiente y que se dará vista al Órgano Interno de Control para conocer si existen investigaciones o procedimientos en curso relacionados con posibles irregularidades.

También explicó que el Consejo General acordó diferenciar entre el personal de confianza que estará sujeto a revisión y el personal operativo que cuenta con una amplia trayectoria dentro del INE. Con esta medida, se busca que las evaluaciones administrativas consideren las características de cada grupo de trabajadores antes de tomar decisiones sobre la estructura institucional.

Otro de los puntos que destacó Cruz García fue la continuidad de los trabajos relacionados con las próximas elecciones federales. Aseguró que los cambios administrativos y las revisiones internas no afectarán la preparación ni la organización del proceso electoral de 2026-2027. La consejera presidenta provisional sostuvo que el Instituto mantiene la capacidad necesaria para cumplir con sus responsabilidades y garantizar el desarrollo de sus actividades.

Finalmente, reiteró la importancia de mantener la coordinación entre las consejerías, revisar los procedimientos internos y actuar conforme a la ley para fortalecer la confianza en la institución electoral.

“El INE está fuerte, el INE está firme”, expresó al asegurar que el organismo continuará con sus labores mientras se llevan a cabo las evaluaciones y los ajustes administrativos correspondientes.