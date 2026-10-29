Sheinbaum señala que Taddei traicionó la confianza del pueblo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), traicionó la confianza del pueblo de México, en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades en las contrataciones de materiales electorales. Ante esta situación, pidió investigar la gestión de la exfuncionaria y revisar los contratos del organismo desde años anteriores para determinar si existieron faltas y deslindar responsabilidades.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que las investigaciones deben abarcar no solamente el periodo de Taddei, sino también las administraciones anteriores, con el objetivo de conocer cómo se asignaron los contratos a las

empresas proveedoras de papelería y documentos utilizados en las elecciones.

La presidenta señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe realizar una revisión amplia de las contrataciones y del manejo de los recursos públicos. Indicó que, en caso de comprobarse irregularidades, las autoridades correspondientes deberán actuar conforme a la ley.

En este contexto, Sheinbaum expresó que su opinión sobre Taddei cambió ante los señalamientos que surgieron alrededor de su gestión. La mandataria sostuvo que reconocer anteriormente a una persona no significa justificar posibles irregularidades y afirmó que su gobierno no encubrirá actos de corrupción.

Sheinbaum plantea revisar contratos electorales y fortalecer Talleres Gráficos de México

Otro asunto central fue la producción de materiales electorales. Durante la conferencia se cuestionó la participación de un grupo reducido de empresas proveedoras de papelería y documentos utilizados en las elecciones. Ante ello, la presidenta planteó revisar los antecedentes de los contratos, incluidos los asignados en administraciones anteriores.

Sheinbaum propuso fortalecer Talleres Gráficos de México y convertirla en una empresa del Estado con un consejo de administración y vigilancia externa, con el propósito de ampliar su capacidad para producir boletas y otros materiales electorales.

La iniciativa busca reducir la dependencia de intermediarios y establecer mecanismos de vigilancia que permitan conocer cómo se asignan los contratos. La mandataria también consideró necesario ampliar la participación de empresas en la fabricación de otros insumos utilizados durante los procesos electorales.

Los cuestionamientos sobre los proveedores no se limitan a la administración más reciente. Durante las intervenciones se mencionaron antecedentes de contrataciones que datan de 1999, por lo que se planteó que las auditorías revisen un periodo amplio para determinar cómo se formaron las relaciones comerciales y si existieron irregularidades.

Las acusaciones relacionadas con las empresas proveedoras no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad. Para establecer si hubo faltas administrativas o delitos, las autoridades deberán analizar los expedientes, los contratos y los resultados de las auditorías.

La discusión también incluyó referencias a las elecciones de 2006 y 2012, periodos en los que distintos actores políticos denunciaron irregularidades y cuestionaron las decisiones de las autoridades electorales. Estos antecedentes fueron mencionados como parte del debate sobre la evolución del sistema electoral mexicano.

Revisarán atribuciones de la presidencia del INE

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de modificar las atribuciones de la presidencia del INE, particularmente las relacionadas con la designación de titulares de determinadas áreas del organismo.

Sheinbaum señaló que la Cámara de Diputados puede evaluar cambios a estas facultades, siempre que exista viabilidad jurídica. La discusión se produce después de la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del instituto y del nombramiento de una persona para encabezar el organismo de manera provisional.

En cuanto a la reforma electoral, la presidenta recordó que cualquier modificación debe respetar los tiempos y las restricciones establecidas en la legislación vigente. Por ello, las propuestas tendrán que analizarse conforme al marco constitucional.

El debate se desarrolla rumbo a las elecciones federales de 2027, en las que se renovarán cargos de representación popular. Ante este escenario, uno de los objetivos planteados es garantizar la continuidad del organismo, la transparencia de las contrataciones y la disponibilidad de materiales electorales.

La revisión de las facultades de la presidencia del INE, el procedimiento para designar a su nueva titular y las investigaciones sobre los contratos son asuntos distintos, aunque relacionados con la confianza pública en la institución.

Los resultados de las auditorías y las decisiones que adopte el Poder Legislativo serán relevantes para conocer qué cambios se realizarán y si se impulsarán nuevas disposiciones para fortalecer los controles internos del organismo.

Por ahora, Sheinbaum insistió en la necesidad de revisar los procedimientos y determinar responsabilidades con base en evidencia. La discusión sobre la reforma electoral continuará en el ámbito institucional, mientras avanzan las investigaciones y los preparativos para los próximos comicios.