Educación pública reduce desigualdades y garantiza derechos, afirma Mario Delgado

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública

Al comparecer con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo afirmó que la educación pública es uno de los pilares de la soberanía nacional y de la transformación de México, porque garantiza derechos, reduce desigualdades y permite que las nuevas generaciones construyan su futuro.

Aseguró que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado forjar una República educadora, humanista y científica, donde ninguna barrera se interponga en el derecho a la educación y donde se fortalezca la conciencia histórica, el arraigo cultural, el amor patriótico y la soberanía nacional.

“En la Cuarta Transformación han germinado el Humanismo Mexicano y la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que coloca en el centro el pensamiento crítico, la comunidad y el diálogo de saberes”, expresó.

El funcionario también expresó sus condolencias a los familiares y amigos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y reconoció su legado de lucha por la democracia y las causas sociales de México, cuya contribución permanecerá en la historia del país.

Afirmó que la política educativa del Gobierno de México coloca en el centro a las personas, las comunidades y el bienestar colectivo. Por lo anterior, señaló que en materia de apoyos sociales, durante 2026, el programa de Becas para el Bienestar beneficia a 22 millones de estudiantes, desde preescolar hasta educación superior, mediante las becas Rita Cetina, Universal Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

“Que nadie se quede sin estudiar por carencias económicas. Por primera vez en la historia de México, todas y todos los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria públicas llevan una beca bajo el brazo”, expresó.

Respecto al mejoramiento de los planteles, señaló que La Escuela es Nuestra (LEEN) ha atendido más de 73 mil centros educativos, incluidos todos los bachilleratos del país, con beneficios para 8.8 millones de estudiantes.

Sobre educación básica, destacó que más de 154 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG) llegaron oportunamente a las escuelas para el ciclo escolar 2026-2027, como herramientas para fortalecer los aprendizajes, el pensamiento crítico, la identidad cultural y el trabajo comunitario impulsado por la NEM.

También destacó que, mediante la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz se logró revisar a 10.9 millones de estudiantes de más de 82 mil primarias, mediante valoraciones de peso, talla, salud bucal y visual, además de canalizaciones para recibir atención médica y lentes gratuitos cuando se requieren. A estas acciones se suma el programa ABC de las Emociones, que promueve el acompañamiento socioemocional, junto con la distribución de 16 millones de materiales de orientación dirigidos a las comunidades escolares.

El uso de dispositivos móviles en la escuela

Recordó que el próximo 3 de noviembre entrarán en vigor los lineamientos acordados por unanimidad con las autoridades educativas de las 32 entidades federativas, sobre la regulación en el uso de dispositivos móviles en las escuelas. En educación básica, las escuelas públicas y privadas restringirán el uso de celulares durante la jornada escolar, salvo excepciones extraordinarias, en bachillerato se establecerán acuerdos para su utilización responsable con fines pedagógicos, mientras que en educación superior se fomentará una ciudadanía digital crítica.

La decisión se sustentó en una consulta con más de medio millón de docentes: cerca del 80% reportó dificultades de atención entre sus estudiantes y más del 81% consideró necesario establecer reglas.

Nivel Media Superior

El secretario informó que mediante el Bachillerato Nacional, se impulsa la construcción de nuevos planteles y la ampliación de la oferta pública, con 485 acciones que permitirán generar más de 156 mil espacios durante 2026. Entre ellas se encuentran 31 nuevos bachilleratos tecnológicos y 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza. Añadió que la meta para 2030 es crear 400 mil lugares adicionales, a fin de garantizar que ninguna persona joven se quede sin estudiar por falta de oportunidades.

También resaltó los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar, estrategia que elimina el examen de ingreso a bachillerato en el Valle de México: el 99% de las y los aspirantes quedó en alguna de sus tres primeras opciones. En el ámbito nacional, 17 entidades ya aplican este modelo y 678 mil jóvenes han encontrado un espacio, con el 96% asignado entre sus tres preferencias iniciales.

Educación Superior

Reportó la incorporación de 245 mil estudiantes mediante el trabajo conjunto con universidades públicas, así como la apertura de seis nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y la preparación de otras 14. La Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) llegará a 239 sedes, hacia 2030, la meta es crear 800 mil nuevos lugares y alcanzar una cobertura de 55%. Paralelamente, Saberes MX ofrece más de 100 cursos en línea a 1.4 millones de personas, mientras que el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial registra más de 20 mil estudiantes en su segunda generación.

En las comunidades históricamente excluidas, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) ha atendido a más de 473 mil estudiantes de educación básica, y el Bachillerato Comunitario lleva la educación media superior a localidades donde antes no existía esa posibilidad. Por su parte, la Estrategia Nacional de Alfabetización y Bienestar Compartido del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) ha enseñado a leer y escribir a más de 310 mil personas desde enero de 2025, con una tasa de analfabetismo de 3.8% entre 2020 y 2025, además, dos millones de personas mayores de 15 años superaron el rezago educativo.

Para dar cierre, el titular de la SEP reconoció al magisterio como agente fundamental de la transformación educativa. En 2026 se concretaron 200 mil basificaciones, que suman 1.2 millones desde 2018, más de 86 mil docentes cambiaron de centro de trabajo durante el ciclo escolar para acercarse a sus hogares y comunidades. En cumplimiento del compromiso presidencial de desaparecer la USICAMM, anunció la consulta nacional para que maestras y maestros definan el nuevo sistema de contratación y promoción.