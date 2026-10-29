Narco alimenta fricción entre Trump y Zelenski; Putin siembra desconfianza entre los aliados

Zelenski expresó su descontento y manifestó que la Casa Blanca había cometido un “error histórico” en lo que juzga como un apoyo a Rusia y traición

En estas últimas semanas afloró, como lo hace cada tanto, material audiovisual que vincula a miembros del crimen organizado mexicano con las operaciones de combate terrestre que se desarrollan en el frente de guerra ruso-ucraniano. En el video más reciente, una tropilla de hombres apostados en lo que parece ser un claro en medio del bosque, presumiblemente procedentes de México y enlistados en el ejército de Ucrania (a juzgar por los uniformes que portan y elementos como las cintas de identificación -azules y verdes- “amigo-enemigo”), lanzan vítores en referencia a la facción de Los Chapitos, del Cártel del Sinaloa, y en alusión al Cártel Jalisco Nueva Generación, al igual que a su estancia en suelo eslavo:¡Slava Ukrani! Con frases como “Puro Cártel Jalisco” y “Chapiza”, estos hombres se jactan de su pertenencia a grupos criminales, al tiempo que sirven a Ucrania como operadores militares.

El episodio es uno más en una larga lista de apariciones narcas en el conflicto eslavo desde que comenzó la guerra en 2022, en lo sucesivo, los medios y agencias internacionales de noticias han denunciado la presencia de sicarios, sobre todo mexicanos y colombianos, halando buena parte de los gatillos ucranianos. En México, las aventuras del agente narco en Ucrania, y su expertise, se traducen en mejoras y agregados tecnológicos develados cada vez que ocurren escaramuzas por territorios y activos entre el sicariato; el uso extensivo de drones artillados y tácticas de acecho y asalto son las principales marcas de aquello que estas huestes han aprendido de la guerra moderna a la que viajan, según se aduce, para capacitarse y/o emplearse al obtener mejores dividendos de los que provee un cártel.

Se trata de dos de los sujetos, supuestamente sicarios el CDS y el CJNG, que aparecen en el más reciente video captado, se presume, desde el frente en Ucrania. México aclaró que ya revisa la autenticidad del material.

Se trata de dos de los sujetos, supuestamente sicarios el CDS y el CJNG, que aparecen en el más reciente video captado, se presume, desde el frente en Ucrania. México aclaró que ya revisa la autenticidad del material.

EN UN MAL MOMENTO

No obstante, la noticia llega a la Casa Blanca, enmarcada en una oleada de descalificaciones, insultos y cuestionamientos, de parte del presidente Donald Trump hacia su homólogo en Ucrania, Volodimir Zelenski. El estadunidense recrimina al ucraniano por las constantes ofensivas droneras que lanza para atacar refinerías petroleras y la infraestructura energética rusa; “perjudican gravemente los mercados mundiales de diésel, incluyendo el de los Estados Unidos”, acusa.

Para Trump, mantener estable el precio de los combustibles, allende la guerra con Irán, resulta toral no sólo para la economía de su país, también para conservar cierta base electoral y mantenerse en el poder. Y ahora, reclamará formalmente contra el narco enquistado en las tropas de su aliado.

RUSIA SE APROVECHA

A la erosionada relación Trump-Zelenski se adicionan cables de inteligencia derivados a las autoridades estadunidenses, patrocinados por el SVR (Sluzhba Vnéshney Razvedki o Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia), en los que Rusia afirma haber identificado a por lo menos 80 personas que habrían recibido entrenamiento dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y cuya instrucción militar sería pagada a los altos funcionarios de Kiev, según el SVR, mediante la comercialización de drogas en EU. Huelga decir que desde que la cancillería rusa emitió esta información para la prensa, el 20 de octubre, el Departamento de Estado trumpista no la ha desmentido; “La cooperación entre cárteles de la droga mexicanos y el régimen de Zelenski se suma a la corrupción, al desprecio hacia los pedidos de Washington de no atacar refinerías rusas y a su negativa de celebrar elecciones”, sentenciaron los rusos.

En el reporte, el SVR denuncia que el entorno inmediato de Zelenski tiene pleno conocimiento de que organizaciones del narco mexicano se entrenan con su ejército en el uso de drones FPV, al tiempo que atiza las preocupaciones del Departamento de Guerra estadunidense sobre el control de la frontera con México de cara a las incursiones de aeronaves no tripuladas desde el otro lado los bolardos y por lo cual ha emprendido recién la securitización de la frontera mediante el “Escudo Inteligente”, estrategia protagonizada por el uso de láseres y otros enseres tecnológicos bajo el argumento de proteger a los agentes de EU que combaten el tráfico transfronterizo de drogas, armas y personas.

Ya antes este año, en julio, el SVR acusó a Ucrania de permitir el tránsito de “drogas latinoamericanas” hacia Europa oriental vía el puerto de Odesa, con lo que pretendió hacer dimensionar cuán grande es la cooperación entre la inteligencia y la cúpula ucraniana con los cárteles. Entonces como ahora, no se transparentaron pruebas contundentes.

¿Sordera, dolo, urgencia o saturación?

Sobre el material que encendió de nuevo las alarmas en Washington en torno del reclutamiento de sicarios vinculados con el narco en Ucrania, el Gabinete de Seguridad mexicano cuestionó la autenticidad del video y el titular del despacho, Omar García Harfuch, aseveró que no se tiene identificado a ningún civil o exsoldado relacionado con actividades militares en Europa, en cambio, denunció que sí se tiene registro de personas provenientes de Colombia, con antecedentes en este frente de guerra, que han ingresado en México. La presidenta, Claudia Sheinbaum, planteó que si el video es real, esos hombres podrían haber sido empleados, más bien, por alguna empresa privada de seguridad.

En contraste con las hoy elusivas declaraciones del Gobierno mexicano, en 2025 Intelligence Online reveló que el Centro Nacional de Inteligencia advirtió al servicio homólogo de Ucrania sobre algunos voluntarios mexicanos sospechosos de buscar entrenamiento en drones FPV. Si bien los eslavos no emitieron una respuesta oficial, medios en Kiev citaron a funcionarios de seguridad y del ejército que aseguraron no saber nada sobre ese tema.

Aunque Moscú acusa que el Gobierno en Ucrania admite conscientemente a criminales y supuestos sicarios en sus filas, voces disonantes provenientes de sitios como InSight Crime, teorizan que los servicios de inteligencia y contrainteligencia ucraniana simplemente no se dan a abasto para procesar y filtrar todas las solicitudes de voluntarios extranjeros que de forma masiva anegan el país. Otro motivo, que exime a las autoridades en Kiev de una autoinfligida sordera, y que resulta más probable, de acuerdo con la opinión de Guillermo Valdés, exdirector del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), es que el sicariato alcanza el frente europeo por medio de empresas privadas de seguridad, es decir, como contratistas militares, lo que colocaría en tales empresas la responsabilidad de revisar los antecedentes de sus elementos, así como validar sus identidades y legajos profesionales o de vida.

MÁS VULNERABLE QUE NUNCA

En retribución por su negativa a interrumpir los ataques a oleoductos y refinerías, así como por su sordera ante las acusaciones sobre el reclutamiento de criminales, el 14 de octubre Trump castigó a Kiev y habría presionado al magnate Elon Musk, para reducir en demasía las capacidades de Starshield, el sistema de comunicaciones satelitales de corte militar desarrollado por Space X, a partir de Starlink. Las restricciones a este servicio, ampliamente utilizado por las FAU están limitando las operaciones del ejército de Zelenski al privar a sus mandos, tropas en el frente y sistemas de aeronaves no tripuladas de una conexión estable y de alta velocidad, lo que les deja virtualmente a ciegas.

Si bien el corte no ha sido total, el asesor presidencial de Ucrania, Serhii Beskrestnov, admitió que en el caso de las operaciones con drones, la nueva velocidad de conexión obliga a los aparatos a desplazarse por debajo de los 160 kilómetros por hora so pena de perder el enlace. Este tope a la velocidad no solo vuelve blancos fáciles a los equipos ucranianos, también hace imposible que los interceptores logren alcanzar a los drones rusos, modelos como los Shahed iraníes que alcanzan velocidades de hasta 400 km/h.

Tras notar las interrupciones en el servicio, y el subsecuente “silencio radial” en las fuentes de inteligencia estadunidense, Zelenski expresó su descontento y manifestó que la Casa Blanca había cometido un “error histórico” en lo que juzga como un apoyo a Rusia y traición. Luego de denunciar que la red no funcionaba, se quejó también de que al privar Trump de inteligencia a Ucrania, habría permitido que misiles balísticos rusos asolaran áreas cercanas a la capital durante tres días: “Ellos (EU) son los únicos que pueden avisarnos cuando Rusia usa misiles”, dijo a la cadena NBC.

Esta misma semana, Washington señaló que el servicio ya opera con normalidad, luego de diez días de emergencia en Kiev; Yevhen Khmara, ministro de defensa de Ucrania, confirmó el anuncio.

Ucrania encontró nuevamente oxígeno en el restablecimiento de Starshield, no obstante, analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en D.C., han advertido que la conexión podría resultar efímera dado que una de las primeras acciones de las FAU tras la reconexión fue el bombardeo con drones de una planta petroquímica en suelo ruso. Del mismo thinktank, Max Bergmann, teoriza que de interrumpir nuevamente el servicio EU podría lastimar la confianza de sus aliados internacionales; otra opción de castigo podría ser anular los sistemas de defensa antimisiles balísticos Patriot, pero sería sin duda una catástrofe anunciada para la población civil en Ucrania.

EL MEFISTO RUSO

Dimitri Medvédev,

El expresidente ruso, y actual, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Putin, Dimitri Medvédev, es por mucho el fogonero principal de la caldera narca en la inteligencia rusa. Desde la invasión a Ucrania, el funcionario toma cada oportunidad que tiene para denunciar la presencia de sicarios mexicanos y colombianos en las filas de las FAU, lo mismo que para desbarrar que, con cada año que la guerra se prolonga, el “régimen de Kiev” acude cada vez más a “la escoria más vil de la humanidad”.

Medvédev ha llegado a afirmar que Rusia conoce los nombres de los supuestos sicarios que sirven a Ucrania como “soldados de mierda” a los que “se les enseña de todo, incluso cómo operar drones que luego pueden usar para entregar drogas en Estados Unidos”, un país que al sol de hoy considera a los cárteles de la droga organizaciones terroristas.

En un arrebato muy poco diplomático, el ruso ha pedido a Zelenski “tomar veneno para ratas” o ingerir una dosis letal de “su querida cocaína” dado que se encuentra, en su óptica, sólo y con una posición internacional sumamente desgastada; le ha urgido a no confiarse de sus “débiles” aliados europeos, irremediablemente sometidos a las decisiones de Trump, y que únicamente le aconsejan resistir y esperar una eventual derrota republicana en las elecciones de EU. A Zelenski, Medvédev ha advertido que Trump es un hombre rencoroso que no le perdonará haber contribuido a su anterior derrota electoral…