Desde San Lázaro llaman a visibilizar la violencia psicológica contra las mujeres

Presentación del libro en la Cámara de Diputados

La violencia contra las mujeres no siempre deja marcas físicas. Puede manifestarse mediante conductas psicológicas que se normalizan o permanecen en silencio, una problemática que legisladoras federales y la autora María Elena Esparza Guevara llamaron a visibilizar durante la presentación del libro “Feminicidio emocional: el drama de las mujeres muertas en vida”, en la Cámara de Diputados.

Durante el encuentro, la autora explicó que la obra busca ayudar a identificar las señales de alerta y los efectos de la violencia psicológica de género, así como ofrecer herramientas para reconocerla y combatirla.

Esparza Guevara advirtió que este tipo de violencia puede afectar profundamente la vida de las víctimas, aunque no existan lesiones físicas visibles.

“El mensaje clave que deja a las mujeres este libro, ya disponible en todas las librerías, es que no están exagerando, lo que sufren es real y sólo hacía falta nombrarlo”, expresó.

La escritora explicó que el material surgió como una tesis doctoral para la Universidad Panamericana y posteriormente se convirtió en una publicación dirigida tanto a mujeres como a hombres, con el propósito de contribuir a la identificación de conductas violentas que suelen normalizarse en las relaciones.

La presentación contó con la participación de las diputadas de Morena Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria, y Damaris Silva Santiago, así como de la legisladora Sonia Rincón Chanona y de Patricia González Tirado, vicepresidenta de la Cámara Británica y lideresa de G100 en México.

Durante el encuentro, las intervenciones dieron paso a un espacio de diálogo en el que asistentes compartieron experiencias de violencia psicológica que habían vivido o presenciado.

En su intervención, Gabriela Jiménez sostuvo que la atención de las violencias contra las mujeres requiere fortalecer las herramientas legales y presupuestarias, además de impulsar cambios en la educación, los hogares y las conductas que reproducen desigualdades.

La legisladora reconoció las acciones emprendidas por el Gobierno federal para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, pero señaló que corresponde al Poder Legislativo respaldarlas mediante instrumentos que contribuyan a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Jiménez también advirtió que, pese a los avances en representación política y paridad, persisten resistencias para alcanzar la igualdad sustantiva.

La diputada Damaris Silva Santiago habló de su propia experiencia y reconoció las dificultades que pueden enfrentar las mujeres para salir de relaciones marcadas por este tipo de violencia.

“He sido víctima, he sido parte también del feminicidio emocional y nos quedamos por muchas razones”, expresó.

Por su parte, Sonia Rincón Chanona, quien se identificó como maestra, señaló que las consecuencias de la violencia también alcanzan a los niños que viven en hogares donde sus madres atraviesan estas situaciones.

“No basta con que las mujeres estén vivas, merecen vivir en paz, con dignidad, con libertad y sobre todo sin miedo”, afirmó.

La presentación se realizó como parte de las actividades previas al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y al inicio de los 16 días de activismo contra la violencia de género.