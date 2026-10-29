¿Puedes pedir que te depositen tu aguinaldo 2026 antes de la fecha límite? Esto es lo que dice la ley sobre la prestación

Aguinaldo 2026 La Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 87, establece que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual.

Tras los gastos realizados durante las festividades de Día de Muertos y con la temporada navideña, además del Buen Fin 2026, a la vuelta de la esquina, trabajadores y trabajadoras de México han comenzado a cuestionarse la probabilidad de solicitar el adelanto de su aguinaldo, una práctica que ha aliviado los aprietos económicos para quienes ya han recurrido a pedir el depósito anticipado.

Esta prestación laboral anual aplica a todas las personas trabajadoras, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizadas, contratadas por obra o tiempo determinado, eventuales, entre otros casos.

Aguinaldo 2026: ¿cuándo lo pagan, cómo y a quiénes?

La Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 87, establece que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre y tiene que ser, por lo menos, equivalente a 15 días de salario.

Sin embargo, en caso de que no se trabajara el año completo, el monto mínimo equivale a la parte proporcional.

En cuanto a las personas trabajadoras que tienen derecho a recibir esta prestación anual en México, se encuentran aquellas que mantienen una relación laboral subordinada. Entre los empleados y empleadas del sector privado y general, se encuentran:

Personas trabajadoras de base , planta o sindicalizadas .

, o . Empleados y empleadas de confianza .

. Trabajadores o trabajadoras por obra , tiempo determinado o por temporada .

, o por . Personas trabajadoras eventuales .

. Comisionistas, agentes de comercio, de seguros y venta.

Empleados o empleadas que no cumplieron el año completo: tendrán derecho a la parte proporcional sin importar si siguen laborando en la empresa durante la fecha de pago.

De acuerdo con la ley, tanto el aguinaldo como el salario deben pagarse en efectivo y con la moneda en curso legal, por lo que no está permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con el que se pretenda substituir la moneda.

Adelanto de aguinaldo 2026: ¿cómo funciona en México?

La Ley Federal del Trabajo únicamente especifica el día límite para que la gratificación se otorgue a cada empleado o empleada, no obstante, es importante resaltar que durante cualquier día previo al 20 de diciembre, la persona trabajadora es capaz de solicitar a su empresa el adelanto del aguinaldo correspondiente a este 2026.

Así es, debido a que no es una obligación legal de la Ley Federal del Trabajo, el adelanto de la bonificación dependerá de acercarte y acordar con tu empleador.

Por ello, los pasos que tienes que considerar para acceder a un adelanto de tu prestación, son los siguientes:

Realizar una solicitud de adelanto por escrito o mediante el área de Recursos Humanos .

o mediante el área de . La empresa evaluará la petición según sus políticas internas.

En caso de aprobarse, se establece el monto a adelantar y la forma de descuento.

Posteriormente, se reflejará en el recibo de nómina correspondiente.

Es importante considerar el impacto, pues el monto adelantado se descontará de tu pago final de aguinaldo; o, en caso de que sea un adelanto total, no contarás con la bonificación para las fechas festivas del fin de año.

¡Y listo! Tendrás tu prestación adelantada lista en tu cuenta para poder aliviar las presiones económicas o aprovechar la fiesta de descuentos que arranca en noviembre.