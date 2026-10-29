“Ese INE que prohibió decirle narcopartido a Morena ¿es el que está envuelto en corrupción?: Alito

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno en el INE

En medio de la crisis que vive el INE, , el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno aprovechó para fustigar : “el mismo INE que me prohíbe decirle “narcopartido” a MORENA ¿es el que hoy enfrenta señalamientos de contrabando, conflictos de interés, corrupción y hasta amenazas de proveedores contra consejeras’? ”

El priista acusó que “muchos en el INE operaban como un cártel de delincuentes más” y protegían a Morena para protegerse a sí mismos.

“¿Qué clase de cochinero, de podredumbre y de descomposición institucional está saliendo a flote en los organismos electorales? ¿Cuántas coincidencias sospechosas, negocios turbios, vínculos inexplicables y personajes cuestionados tienen que aparecer para entender la gravedad de este escándalo?”, cuestionó

El dirigente nacional del tricolor acuso que Guadalupe Taddei fue impuesta por Morena en la presidencia del INE y desde ahí la sonorense tejió una red de corrupción e impunidad a través de amigos, familiares e incondicionales incrustados en organismos electorales locales de más de 20 estados de la República.

“A Guadalupe Taddei la puso MORENA”, recalcó

Morena advirtió que Morena quiere ganar la elección de 2027 a como dé lugar y están preparando el terreno para un fraude, utilizando las instituciones que deberían garantizar elecciones limpias como parte de una estructura de control político.

“Este es el puerquero vergonzoso, grotesco y peligroso que se está armando alrededor de los órganos electorales. Hay que enfrentarlo, denunciarlo y cerrarle el paso a cualquier intento de fraude”, aseveró

El dirigente tricolor aseveró que ninguna red de intereses puede estar por encima de la voluntad de los mexicanos por lo cual llamó a la población para que en el 2027 llene las urnas y defienda cada voto con firmeza.

En este contexto, Moreno cuestiono la red de corrupción que se incrustó en el INE y hasta donde llega.

“Cada explicación resulta más extraña que la anterior. Cada nombre abre otra sospecha. Cada contrato deja un olor más fuerte a corrupción. ¿Hasta dónde llega esta red? ¿Quién la protege? ¿Quién se está beneficiando? ¿Estamos frente a una estructura organizada de negocios sucios enquistada en instituciones que deberían ser imparciales?”, fustigó