¿Ya hay detenidos por el envenenamiento de perros en Parque España? Cronología del caso en La Condesa

Envenenamiento en Parque España. El envenenamiento de perros en Parque España dejó cuatro animales muertos. (Cuartoscuro)

El presunto envenenamiento deliberado de perros en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc, ha dejado cuatro animales muertos y otros bajo atención veterinaria, después de que vecinos localizaran alimentos con sustancias tóxicas en diferentes puntos del parque y las calles cercanas.

Este jueves 29 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que los análisis periciales identificaron metomilo, un insecticida altamente tóxico, mientras que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó nuevos videos y fotografías que podrían ayudar a esclarecer los hechos.

¿Ya hay detenidos por el envenenamiento de perros en Parque España?

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que continúan las diligencias para identificar a los responsables, entre ellas el análisis de grabaciones de seguridad, testimonios y pruebas periciales.

Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega entregó a la Fiscalía material audiovisual proporcionado por vecinos, en el que presuntamente aparece una persona relacionada con la colocación de alimentos contaminados. No obstante, hasta el momento las autoridades no han identificado oficialmente a ningún sospechoso.

Cronología del envenenamiento de perros en Parque España

Los primeros reportes surgieron el martes 27 de octubre, cuando una clínica veterinaria de la calle Pachuca alertó sobre varios perros que presentaban síntomas de intoxicación después de pasear por el Parque España.

Durante los días siguientes, vecinos y autoridades encontraron alimentos sospechosos en distintos puntos de La Condesa, lo que llevó a reforzar los recorridos de vigilancia y las labores de limpieza.

Esta es la cronología de los acontecimientos:

Martes 27 de octubre - Primeros casos: la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibió el reporte de una clínica veterinaria sobre varios animales intoxicados. Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal acudieron al parque y aseguraron cuatro cebos sospechosos.

la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibió el reporte de una clínica veterinaria sobre varios animales intoxicados. Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal acudieron al parque y aseguraron cuatro cebos sospechosos. Martes 27 de octubre - Intervención de las autoridades: la Fiscalía abrió una carpeta por maltrato o crueldad animal. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega recorrió el parque y anunció asesoría jurídica para las familias afectadas.

la Fiscalía abrió una carpeta por maltrato o crueldad animal. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega recorrió el parque y anunció asesoría jurídica para las familias afectadas. Miércoles 28 de octubre - Aumentan los reportes: fueron encontrados nueve cebos adicionales en el parque y calles cercanas, entre ellas el cruce de Atlixco y Veracruz. Para entonces, la alcaldía había informado sobre tres perros fallecidos.

fueron encontrados nueve cebos adicionales en el parque y calles cercanas, entre ellas el cruce de Atlixco y Veracruz. Para entonces, la alcaldía había informado sobre tres perros fallecidos. Miércoles 28 de octubre - Limpieza de espacios públicos: más de 100 trabajadores realizaron labores de saneamiento en Parque España, Jardín Pushkin y Plaza Río de Janeiro. En el área canina del Parque España se reemplazó la gravilla y se limpiaron andadores y jardineras.

más de 100 trabajadores realizaron labores de saneamiento en Parque España, Jardín Pushkin y Plaza Río de Janeiro. En el área canina del Parque España se reemplazó la gravilla y se limpiaron andadores y jardineras. Jueves 29 de octubre - Hallan otro alimento sospechoso: policías localizaron un trozo de salami con una pastilla azul en el cruce de Juan Escutia y Amatlán, con lo que aumentó a 14 el número de cebos asegurados.

policías localizaron un trozo de salami con una pastilla azul en el cruce de Juan Escutia y Amatlán, con lo que aumentó a 14 el número de cebos asegurados. Jueves 29 de octubre - Confirman el veneno y actualizan el saldo: la fiscal Bertha Alcalde informó que las pruebas identificaron metomilo y que cuatro perros habían muerto. Asimismo, señaló que dos propietarios habían formalizado sus denuncias.

la fiscal Bertha Alcalde informó que las pruebas identificaron metomilo y que cuatro perros habían muerto. Asimismo, señaló que dos propietarios habían formalizado sus denuncias. Jueves 29 de octubre - Entregan nuevas evidencias: la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó ante la Fiscalía fotografías y grabaciones obtenidas de cámaras particulares, con la intención de facilitar la identificación del presunto responsable.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó cuatro perros fallecidos y otros dos bajo atención veterinaria. Entre las víctimas se encuentra Rufián, un perro de cuatro años que comenzó a presentar síntomas después de pasear por el Parque España y murió horas más tarde.

Alerta por envenenamiento en Parque España. CIUDAD DE MÉXICO, 29OCTUBRE2026.-Continúa operativo de seguridad por presuntos cebos envenenados en la colonia Condesa. Autoridades mantienen recorridos de vigilancia e inspección en las inmediaciones del Parque España, tras el hallazgo de carne y embutidos contaminados con, insecticida tóxico relacionado con la muerte de perros en la zona. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM (Estrella Josento)

¿Qué medidas tomaron las autoridades por el envenenamiento de perros en La Condesa?

Tras los reportes, la alcaldía Cuauhtémoc desplegó personal para limpiar diferentes espacios públicos, mientras que la SSC, la Brigada de Vigilancia Animal y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) realizaron recorridos preventivos.

Además, las autoridades locales ofrecieron acompañamiento jurídico a los propietarios de los animales afectados para facilitar la presentación de denuncias ante el Ministerio Público.

Ante el riesgo de nuevos casos, se recomienda a quienes pasean con sus mascotas por Parque España, Parque México y las calles cercanas evitar que consuman alimentos encontrados en el suelo. Si se detectan posibles cebos, es importante no manipularlos y reportarlos al 911.