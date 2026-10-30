Buscan recuperar el Sistema Antiguo de Abastecimiento para reducir los tandeos de agua en el AMG

La rehabilitación de colectores, la limpieza del Canal y la Presa Las Pintas, así como la recuperación del Sistema Antiguo de Abastecimiento de Guadalajara, forman parte de las acciones con las que el Gobierno de Jalisco busca mejorar la calidad del agua y reducir gradualmente los tandeos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Durante un recorrido de supervisión por la zona del Colector Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga, el gobernador Pablo Lemus Navarro informó que los trabajos se realizan para evitar que las descargas de aguas residuales continúen llegando al Canal y la Presa Las Pintas, infraestructura que se busca reincorporar al sistema de abastecimiento.

“Nos va a permitir abrir nuevamente el Sistema Antiguo que viene de Chapala, cargarlo y, con ello, volver a tener más capacidad de agua limpia, limpia de calidad para poder reducir el número de tandeos o de esquema de rotación que tenemos”, explicó.

Reparan colectores para evitar contaminación del agua

Un diagnóstico realizado en la cuenca de El Ahogado permitió identificar colectores colapsados, redes obstruidas por sedimentos y tramos sin infraestructura sanitaria, condiciones que favorecían la llegada de aguas residuales al Canal Las Pintas.

Luis Enrique Barboza Niño, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que actualmente se intervienen los colectores de Arroyo Seco, El Edén, El Zapote y El Capulín, que presentaban aportaciones importantes de aguas residuales hacia este afluente.

Por su parte, David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), explicó que las labores incluyen la sustitución de colectores colapsados en las partes altas de la cuenca, además de limpieza y desazolve en los tramos bajos, para recuperar su capacidad de conducción y llevar las aguas residuales hasta la Planta de Tratamiento de El Ahogado.

Los trabajos también contemplan interconexiones y soluciones temporales para desviar las descargas mientras se construye la infraestructura definitiva.

Informa Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, obras hidráulicas en Santa Anita para acelerar soluciones al abasto de agua de calidad en el Área Metropolitana de Guadalajara

El Sistema Antiguo todavía no abastece de agua

Ismael Jáuregui Castañeda, director general del SIAPA, aclaró que el Sistema Antiguo de Abastecimiento ya comenzó nuevamente a operar, pero todavía no conduce agua hacia el sistema de bombeo, debido a que se encuentra en un proceso de saneamiento.

“Lo estamos saneando, retirando este volumen para permitir que el agua nueva, el agua de calidad, nos llegue al sistema”, señaló.

Una vez concluidas las labores de limpieza, el agua podrá conducirse hacia la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, donde recibirá el tratamiento correspondiente para fortalecer el suministro metropolitano.

El funcionario adelantó que en los próximos días se darán a conocer los avances, los tiempos estimados para concluir los trabajos y cuándo podría comenzar la reducción de los esquemas de rotación del servicio.

Informa Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, obras hidráulicas en Santa Anita para acelerar soluciones al abasto de agua de calidad en el Área Metropolitana de Guadalajara

Trabajan las 24 horas y anuncian inversión conjunta

Lemus Navarro destacó que las intervenciones sanitarias se realizan de manera paralela a la limpieza y el dragado del Canal y la Presa Las Pintas, con jornadas de trabajo de 24 horas para acelerar la recuperación de la infraestructura.

“Estos trabajos a lo que nos van a ayudar es a ir, poco a poco, eliminando los tandeos y las rotaciones de servicio que tenemos”, afirmó.

El mandatario también recordó el acuerdo entre los gobiernos estatal y federal para destinar cerca de 25 mil millones de pesos a proyectos hidráulicos que permitan mejorar el abastecimiento y la calidad del agua en la metrópoli.

Las acciones en Santa Anita forman parte de esta estrategia, que busca atender desde el origen las descargas contaminantes y recuperar fuentes de abastecimiento, con el propósito de incrementar la disponibilidad de agua potable y reducir las afectaciones a las familias que actualmente reciben el servicio mediante esquemas de rotación.