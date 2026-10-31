Adiestra Marina a elementos de la SSPC en paracaidismo, tiro y operaciones especiales

Marina capacita a elementos de la SSPC

La Secretaría de Marina (Marina) informó que en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó la ceremonia clausura y graduación de 166 elementos de los cursos Básico de Fusileros Paracaidistas, Doblado y Mantenimiento de Paracaídas, Rappel y Soga Rápida, Técnicas de Tiro Básico y de Combate, y Operaciones Especiales en Áreas Urbanas, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), en San Luis Carpizo, Campeche.

Se informó que la Marina capacitó a 14 integrantes de la Unidad Nacional de Operaciones (UNO) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en técnicas de paracaidismo, tiro y operaciones especiales en áreas urbanas, como parte de un programa de adiestramiento conjunto en el que participaron 152 elementos de la Armada de México.

Los 166 efectivos concluyeron cinco cursos especializados en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), ubicado en San Luis Carpizo, Campeche, donde recibieron formación en distintas disciplinas orientadas a fortalecer sus capacidades tácticas, operativas y de respuesta.

Durante la ceremonia de graduación, encabezada por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, los participantes realizaron demostraciones de ejercicios de tiro básico y operaciones especiales en zonas urbanas. Además, se llevó a cabo la transición de casco a boina, acto simbólico que representa la asunción de mayores responsabilidades dentro de su labor.

En su intervención, García Harfuch reconoció a los elementos por someterse a un proceso de preparación especializada y adquirir nuevas capacidades para desempeñar sus funciones. También destacó la colaboración entre ambas instituciones como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario aseguró que la coordinación entre las dependencias de seguridad ha contribuido a una reducción de 53 por ciento en los homicidios dolosos, aunque el comunicado no especificó el periodo de comparación de esta cifra.

Asimismo, agradeció a la Secretaría de Marina por compartir sus conocimientos y experiencia con los integrantes de la SSPC, y sostuvo que la preparación de los elementos es fundamental para enfrentar las amenazas de la delincuencia organizada.

“La delincuencia organizada corrompe, hace daño y trae mal a nuestro país. La convicción y la misión de ustedes es neutralizar estas amenazas, servir a nuestro país y proteger a los millones de mexicanas y mexicanos que viven en él”, expresó.

Por su parte, el secretario de Marina señaló que la capacitación en estas especialidades requiere precisión, disciplina y conocimiento, por lo que representa una responsabilidad permanente para quienes deben desempeñarse en situaciones que demandan preparación y capacidad para tomar decisiones.

El almirante también destacó que la formación de personal de la SSPC permite compartir conocimientos y experiencia entre instituciones, con el propósito de fortalecer las capacidades del Estado mexicano y la preparación de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población.

La graduación de los 166 elementos representa un ejercicio de cooperación interinstitucional entre la Marina y la SSPC, mediante el intercambio de conocimientos y el adiestramiento especializado de personal encargado de cumplir distintas tareas de seguridad.