Destaca Marina del Pilar 5 años de trabajo en favor de las mujeres

Durante cinco años, apoyos económicos, educación, capacitación laboral y mecanismos de protección que buscan ampliar derechos y oportunidades para las mujeres en Baja California.

La Tarjeta Violeta, por ejemplo beneficia a 100 mil mujeres con un apoyo de 2 mil 600 pesos bimestrales y fue elevada a rango constitucional en Baja California para dar continuidad.

En materia educativa, durante 2026 se estableció la meta de apoyar a 14 mil 809 mujeres para iniciar, continuar o concluir sus estudios. Entre los avances destacan beneficiarias que cursan primaria, secundaria, preparatoria y educación superior, así como mujeres que han obtenido sus certificados académicos para continuar su preparación.

La autonomía económica también se impulsa mediante el emprendimiento y la capacitación laboral. A través de Expo Emprende Violeta, mujeres beneficiarias han tenido oportunidades para comercializar sus productos y acceder a apoyos para proyectos productivos, mientras que Mujeres al Volante ha capacitado a más de 240 mujeres en Mexicali, Tijuana y Ensenada.

Para fortalecer la atención y protección de las mujeres, los Centros de Justicia para las Mujeres de Tijuana, Mexicali y San Quintín han brindado más de 21 mil atenciones psicológicas, además de asesoría jurídica, acompañamiento social y refugio temporal para mujeres, niñas y niños en situación de violencia. Su presupuesto también registró un incremento para ampliar los servicios de atención.

La protección también se fortaleció con el nuevo edificio del Escuadrón Violeta en Mexicali, que representó una inversión superior a 55 millones de pesos y cuenta con espacios para atención médica, psicológica, asesoría jurídica y resguardo de víctimas. Estas acciones complementan los mecanismos de prevención y atención de las violencias de género.

En salud, la Ruta Rosa acerca mastografías gratuitas a los siete municipios, mientras que las jornadas de detección de cáncer cervicouterino contribuyen a la prevención y atención oportuna. A ello se suma el ejercicio de 500 millones de pesos del Bono de Género para proyectos de inclusión, equidad y empoderamiento, como parte de las acciones para fortalecer el Bienestar Compartido.