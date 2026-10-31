IMSS realiza primer Foro Nacional de Medicina Tradicional y Servicios de Salud

Foro Nacional de Medicina Tradicional y Servicios de Salud

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inauguró el primer Foro Nacional de Medicina Tradicional y Servicios de Salud, que se llevó a cabo este 27 y 28 de octubre, con el objetivo de fortalecer la integración de la medicina tradicional y los saberes de los pueblos originarios en las políticas públicas, en beneficio de la salud de la población.

Desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), Jorge Marengo Camacho, titular de la Unidad de Derechos Humanos, destacó que el alcance del presente foro al reunir a asistentes de diversas instituciones públicas y académicas habla del interés compartido respecto a la importancia de engrandecer la mirada de los pueblos y comunidades originarias.

Señaló que se deben implementar estrategias para la promoción de la medicina y la lengua indígena, aprender de su cuidado de los ecosistemas. “Compartirse sus más profundos secretos y ayudar así a la mejora de la población no solo de las comunidades, sino en todo México”. En el encuentro participaron médicas y médicos tradicionales, así como parteras tradicionales, quienes compartieron sus experiencias de cuidado e interrelación con los servicios de salud, reconociendo la historia construida con el Instituto.

Por su parte, Miguel Ángel Herrera Albarrán, Director de Medicina Tradicional de la Secretaría de Salud, quien acudió en representación del secretario David Kershenobich Stalnikowitz, reconoció que el Seguro Social haya convocado a un evento de este tipo, el cual refleja la responsabilidad que tienen las instituciones de reconocer la existencia de la medicina tradicional y construir las condiciones para que dentro del Sistema Nacional de Salud se pueda dar una vinculación o articulación.

“Esta articulación se tiene que dar de manera respetuosa, de manera segura, con enfoque de derechos y desde una perspectiva intercultural”, afirmó.

Durante el foro se realizaron ponencias sobre diversos temas como el trabajo de médicas y médicos tradicionales en interrelación con los servicios de salud; Investigación científica y desarrollo tecnológico sobre plantas medicinales en el IMSS: Historia y visión de futuro; Observatorio de salud de los pueblos indígenas, y talleres como Parir en libertad, nacer con amor. Partería tradicional mexicana. Estas actividades se desarrollaron en colaboración con instituciones como el INPI, INALI, CONABIO, la UNICH, la FES Iztacala, IMSS Bienestar, la Secretaría de Salud, SEPI y el Senado de la República.