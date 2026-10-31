Sheinbaum concluye entrega de apoyos por lluvias en Hidalgo; destinan cerca de 8 mil mdp para la reconstrucción

Vivienda en Hidalgo La presidenta Sheinbaum dio avances sobre apoyos a programas sociales en dicho estado. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Pachuca la entrega de apoyos para la reubicación de viviendas de 2 mil 259 familias afectadas por la vaguada monzónica de octubre de 2025, con lo que dio por concluida la entrega de recursos para la reconstrucción en Hidalgo, entidad donde el Gobierno federal destinó cerca de 8 mil millones de pesos para atender la emergencia.

Durante el acto, la mandataria explicó que las lluvias afectaron a más de 105 mil familias en Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, de las cuales alrededor de 35 mil pertenecían a este último estado. Recordó que la atención comenzó con labores de rescate, apertura de caminos y entrega de víveres, seguida por apoyos económicos, enseres domésticos y obras de reconstrucción de infraestructura.

Sheinbaum informó que cada familia recibirá un apoyo de 400 mil pesos para reconstruir su vivienda en una zona segura, recurso que será entregado en tres ministraciones para que los beneficiarios decidan dónde y cómo edificar su nuevo hogar.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que en Hidalgo se distribuyeron 2 mil 259 tarjetas, con una inversión de 900 millones de pesos, en beneficio de familias de 228 localidades de 23 municipios. Añadió que posteriormente se entregarán 436 apoyos en Puebla y 600 en Veracruz, para alcanzar un total de 3 mil 295 familias beneficiadas en los tres estados afectados.

Gobierno destaca atención desde el inicio de la emergencia

La Presidenta sostuvo que el Gobierno de México actuó desde los primeros días de la contingencia con acciones de rescate, distribución de ayuda humanitaria y rehabilitación de infraestructura, además de entregar apoyos económicos directos mediante el Banco del Bienestar.

Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, agradeció el respaldo del Gobierno federal y destacó que durante la emergencia se desplegó un puente aéreo con 33 helicópteros y 919 vuelos para trasladar víveres y personas afectadas.

En representación de las familias beneficiarias, Concepción Hernández Hernández, originaria de Tianguistengo, afirmó que el apoyo económico representa una oportunidad para reconstruir su patrimonio y una muestra de acompañamiento por parte del Gobierno federal tras la tragedia ocasionada por las lluvias.