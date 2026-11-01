Becas para el Bienestar llegan a 19.5 millones de estudiantes y buscan reducir el abandono escolar

Becas para el Bienestar

Las Becas para el Bienestar benefician actualmente a más de 19.5 millones de estudiantes de escuelas públicas en México, con una inversión de 136 mil 900 millones de pesos para 2026. El programa forma parte de la política educativa impulsada por el Gobierno federal, que busca facilitar la continuidad de los estudios y evitar que la falta de recursos económicos obligue a niñas, niños y jóvenes a abandonar las aulas.

Desde 2019, estos apoyos están integrados a la estrategia educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y cuentan con respaldo constitucional. De acuerdo con el planteamiento del programa, su alcance universal busca reconocer la educación como un derecho y garantizar que los estudiantes de escuelas públicas puedan recibir el apoyo sin que la situación económica de sus familias sea un criterio de exclusión.

Disminuye el abandono escolar

Uno de los resultados señalados en el balance de las becas es la reducción del abandono en educación media superior. Entre los ciclos escolares 2017-2018 y 2024-2025, la tasa pasó de 14.5 a 9.3 por ciento, una disminución de 5.2 puntos porcentuales.

Las cifras se presentan como un indicador de los avances en la permanencia de los jóvenes dentro del sistema educativo, frente a los señalamientos de que los apoyos económicos podrían alejarlos de las aulas.

A este resultado se suma el crecimiento de la matrícula. Según estimaciones de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la SEP, basadas en la Encuesta Intercensal 2025, la tasa neta de escolarización en educación media superior llegó a 66.3 por ciento durante el ciclo 2025-2026, su nivel más alto desde 2018-2019.

Aumenta el registro de la Beca Benito Juáre

Para el ciclo escolar 2026-2027, el registro de la Beca Universal Benito Juárez superó el millón 800 mil estudiantes, por encima del promedio de un millón 500 mil beneficiarios que se había registrado en ciclos anteriores.

El programa contempla mecanismos de seguimiento para verificar que los apoyos lleguen a estudiantes inscritos y que estos continúen con su formación. Para ello, la inscripción y permanencia de los beneficiarios se revisan cada semestre.

La cobertura universal de las becas busca que todos los estudiantes de educación media superior pública puedan acceder al apoyo, sin distinciones relacionadas con los ingresos familiares ni procesos discrecionales de selección.

Más espacios para continuar los estudios

Además de los apoyos económicos, la estrategia contempla ampliar la infraestructura educativa para atender a jóvenes que buscan ingresar a preparatorias públicas. El Gobierno federal plantea que durante muchos años la falta de planteles limitó las oportunidades de continuar estudiando, mientras que a quienes no tenían acceso a la escuela ni al trabajo se les identificaba como “ninis”.

Frente a ese escenario, se impulsa la construcción de nuevos planteles, así como la ampliación y reconversión de escuelas existentes. La meta de la actual administración es crear 400 mil lugares adicionales en educación media superior.

Con esta ampliación se busca que más jóvenes puedan ingresar a la educación pública y que la falta de espacios no se convierta en un obstáculo para continuar sus estudios.

Un modelo de apoyo educativo

Las Becas para el Bienestar forman parte de una política que combina apoyos económicos con acciones para ampliar la cobertura escolar. Su propósito es que las condiciones económicas de las familias no determinen quién puede permanecer en las aulas y quién debe abandonar su formación.

Con más de 19.5 millones de estudiantes beneficiados y una inversión prevista de 136 mil 900 millones de pesos para 2026, el programa busca fortalecer la permanencia escolar, mientras la ampliación de la infraestructura pretende ofrecer más lugares a quienes desean continuar sus estudios.