Plan Marina se mantiene operando por lluvias intensas en cuatro estados del noroeste

Plan Marina

La Secretaría de Marina mantiene activo el Plan Marina para atender a la población ante las intensas lluvias registradas en Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. A través de la Armada de México, personal naval realiza recorridos, prepara equipos de emergencia y mantiene vigilancia sobre las condiciones meteorológicas y marítimas en el litoral del Pacífico.

Las acciones se desarrollan en distintas fases, de acuerdo con las condiciones de cada entidad y las posibles afectaciones. Mientras algunas zonas permanecen en prevención, otras se encuentran en preparación o recuperación para responder ante cualquier emergencia.

Acciones Baja California

En Baja California, la Segunda Zona Naval, con sede en Ensenada, y el Sector Naval de San Felipe mantienen el Plan Marina en Fase de Prevención.

Como parte de estas labores, una Brigada de Reacción ante Emergencias, integrada por personal naval, trabaja en coordinación con Protección Civil de Ensenada. Los equipos han recorrido distintas colonias, realizado censos y emitido avisos a familias que habitan en zonas consideradas de alto riesgo.

También han colaborado en el llenado de costales de arena que podrán utilizarse para proteger áreas susceptibles de inundación.

Equipos de respuesta en Sonora

En Sonora, la Segunda Región Naval, con sede en Guaymas, se encuentra en Fase de Recuperación y cuenta con una Brigada de Respuesta a Emergencias para atender posibles contingencias.

El equipo disponible está integrado por 2 mil 29 elementos, 46 vehículos, dos buques, tres embarcaciones, dos drones, una cocina móvil y nueve unidades de maquinaria pesada.

Por su parte, la Sexta Zona Naval, ubicada en Puerto Peñasco, permanece en Fase de Prevención y ha realizado recorridos con personal naval para vigilar las condiciones de la región.

Sinaloa

En Baja California Sur, la Cuarta Zona Naval, con sede en La Paz, así como los sectores navales de Puerto Cortés y Cabo San Lucas, mantienen el Plan Marina en Fase de Preparación.

En el Sector Naval de Santa Rosalía se mantiene la Fase de Prevención, con una brigada de respuesta integrada por 100 elementos navales. Para atender posibles afectaciones, también se dispone de 10 vehículos, una planta potabilizadora y cinco equipos de maquinaria pesada.

Mientras tanto, en Sinaloa, la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, y el Sector Naval de Topolobampo continúan en Fase de Preparación.

Puertos permanecen bajo vigilancia

La Secretaría de Marina, en su calidad de Autoridad Marítima Nacional, mantiene supervisión permanente de las condiciones meteorológicas y marítimas en los puertos del litoral del Pacífico.

Como medida preventiva para proteger la vida humana en el mar, algunos puertos de Sonora, Baja California y Baja California Sur permanecen cerrados. La dependencia indicó que la información actualizada sobre estas restricciones puede consultarse en el portal de meteorología de la Secretaría de Marina: https://meteorologia.semar.gob.mx/puertos/.