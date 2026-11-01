Insiste Morena en deslindarse de Taddei; “ fue nombrada presidenta en Sonora por el INE de Lorenzo Córdova”

Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei (Fotos Cuartoscuro y diseño Crónica Digital)

Ante el cúmulo de señalamientos que la vinculan con altos personajes de Morena incluido el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la a dirigencia nacional de este partido insistió en deslindarse de la ex presidenta del INE involucrada en una serie de acusaciones sobre presunta corrupción y desvío de recursos en ese órgano electoral.

Si bien se sumó a la exigencia de investigar la presunta corrupción al interior del INE, Morena pidió extender esas indagatorias hasta “el pasado” pues recordó que la carrera de Taddei en el ámbito electoral comenzó “mucho antes de la 4T”.

“La trayectoria de la exconsejera Taddei comenzó mucho antes de los gobiernos de la transformación”, recalcó

Morena recordó que en 2014, Taddei fue nombrada presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, encabezado por Lorenzo Córdova.

En 2023 llegó a la presidencia del Instituto mediante insaculación (tómbola), un mecanismo previsto cuando la Cámara de Diputados no alcanza la mayoría calificada.

“No fue una designación de Morena”, buscó deslindarse

Ante los señalamientos de irregularidades en el Instituto Nacional Electoral, Morena exigió una investigación profunda que esclarezca los hechos y determine responsabilidades.

“Los recursos destinados a garantizar la democracia pertenecen al pueblo y deben administrarse con absoluta honestidad”,. estableció