Modificación a Modalidad 40 requiere reforma a la Ley del Seguro Social: Cantón Zetina

Modalidad 40 del IMSS Las personas actualmente inscritas conservarán íntegramente las semanas cotizadas y las aportaciones efectuadas (Crónica Digital)

En medio de la polémica e incertidumbre por su impacto, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Óscar Cantón Zetina, sostuvo que cualquier modificación definitiva a la Modalidad 40 requiere una reforma a la Ley del Seguro Social, pues consideró que un decreto o un acuerdo administrativo no tienen el alcance jurídico suficiente para concretar ese cambio.

Cuestionado sobre la legalidad o ilegalidad de ese decreto, Cantón Zetina precisó que ese instrumento no tiene, a su juicio, el alcance jurídico necesario para sostener una modificación permanente.

“No le alcanza jurídicamente para poderlo cambiar en definitiva”, respondió.

Aunque admitió la posibilidad de adoptar medidas temporales por razones financieras, reiteró que una modificación definitiva exige la intervención del Poder Legislativo.

“Puede haber una medida temporal en términos de ajuste de las finanzas, pero para que sea una cuestión definitiva tendrá que haber una modificación en la Ley del Seguro Social”, puntualizó.

El legislador distinguió entre la adopción de una medida temporal, vinculada con ajustes financieros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y una modificación permanente a esta modalidad.

“No es posible ampararlo con un decreto y menos con un acuerdo administrativo, como se hizo en el caso del Consejo del Instituto Mexicano del Seguro Social”, expresó al ser consultado sobre la vía necesaria para realizar los cambios.

Cantón Zetina señaló que las autoridades del Instituto pueden establecer una temporalidad para determinadas medidas, pero insistió en que esa facultad no sustituye la necesidad de modificar la legislación cuando se busca darles carácter definitivo.

“Pueden determinar una temporalidad ellos, pero no la modificación de esa modalidad”, afirmó.

Cantón Zetina no detalló el contenido de los cambios a los que se refirió, su duración ni las disposiciones legales que tendrían que reformarse.

En la actualidad hay 798,000 personas pensionadas por la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un costo mensual para el gobierno de 20,508 millones de pesos (alrededor de 246,000 millones de pesos al año).

Al cierre de 2024 se registraron poco más de 275,000 trabajadores inscritos en la Modalidad 40.

Las modificaciones recientes a las reglas de la Modalidad 40 (implementadas en octubre de 2026) no afectan a quienes ya se encontraban inscritos o pensionados previamente, por lo que conservan sus derechos y condiciones acordada