ITB Américas llegará por primera vez a Guadalajara para conectar a la industria turística de todo el continente

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Por primera vez, el continente americano contará con una edición de ITB Américas, una feria internacional especializada en turismo que busca reunir a destinos, hoteles, operadores turísticos, aerolíneas y compradores de diferentes partes del mundo para generar oportunidades de negocio y fortalecer la conexión de la industria turística.

Así lo informó Vicente Salas, director general de Messe Berlín de las Américas, en entrevista para La Crónica de Hoy, donde explicó los alcances de este encuentro, que se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2026 en Expo Guadalajara, Jalisco, con la expectativa de convertirse en uno de los principales espacios de intercambio comercial y profesional del sector turístico en América.

La organización de este evento está a cargo de Messe Berlín, empresa que cuenta con más de dos siglos de trayectoria y que ha desarrollado diferentes encuentros internacionales. Su feria más reconocida es ITB Berlín, que comenzó hace 60 años y actualmente es considerada una de las más importantes del mundo dentro de la industria turística.

Durante la entrevista, Salas explicó que ITB Berlín se realiza cada año en marzo y está dirigida exclusivamente a profesionales del turismo, bajo un modelo de negocios conocido como B2B, es decir, de empresa a empresa, por lo que no se encuentra abierta al público en general.

A partir de la experiencia obtenida con esta feria, Messe Berlín amplió su presencia internacional con ediciones en Asia, China e India. Ahora, después de varios años de investigación y análisis, decidió llegar al continente americano con una nueva propuesta.

La elección de México y particularmente de Guadalajara respondió a diferentes factores, entre ellos la infraestructura, la conectividad aérea, la capacidad hotelera y las condiciones para que el evento pueda crecer durante los próximos años.

De acuerdo con la organización, antes de tomar la decisión se realizaron visitas de inspección y negociaciones con diferentes destinos de Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica.

Sin embargo, Expo Guadalajara destacó por contar con el espacio necesario para recibir a los participantes de esta primera edición y permitir que la feria aumente su tamaño conforme se consolide.

Vicente Salas, director general de Messe Berlín de las Américas

También se tomó en cuenta la cercanía de los hoteles con el recinto, la facilidad para trasladarse dentro de la ciudad y las conexiones aéreas con diferentes partes del mundo.

Otro de los motivos para elegir a México fue su ubicación geográfica, debido a que permite una mayor cercanía con compradores de Estados Unidos y Canadá, además de facilitar la participación de representantes de Centroamérica y Sudamérica.

La organización señaló que realizar el encuentro en territorio mexicano también representa una ventaja para los visitantes latinoamericanos, ya que asistir a una feria en Estados Unidos podría representar dificultades para algunas personas debido a los requisitos de visa.

En este sentido, explicaron que ITB Américas no tiene como objetivo principal promover únicamente los destinos mexicanos, sino convertirse en una plataforma internacional para conectar al continente americano con el resto del mundo.

A diferencia de otros encuentros turísticos que se enfocan en promocionar la oferta de un solo país, esta feria reunirá a representantes de diferentes naciones, empresas y destinos internacionales.

De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, México ocupará aproximadamente entre 10 y 12 por ciento del espacio total de exposición, mientras que el resto estará integrado por participantes de otros países y empresas relacionadas con el turismo, como hoteles, aerolíneas y arrendadoras de automóviles.

Uno de los principales atractivos será la participación de compradores provenientes de más de 40 países, quienes tendrán la oportunidad de establecer reuniones con destinos y prestadores de servicios turísticos.

Para garantizar que los encuentros comerciales sean productivos, la organización implementará un proceso de selección de compradores. No todas las personas que se registren podrán participar bajo esa categoría, ya que deberán demostrar que cuentan con capacidad de decisión y una estructura de compra dentro de sus empresas.

El equipo encargado revisará el puesto de cada interesado, la actividad de la compañía, sus intereses comerciales y los productos o servicios que busca adquirir.

De esta manera, se pretende evitar que personas cuya función principal sea vender publicidad o campañas comerciales sean registradas como compradores, aunque sí podrán participar como visitantes profesionales.

Además, la feria contará con un sistema de encuentros comerciales que utilizará inteligencia artificial para relacionar los intereses de compradores y expositores.

Este mecanismo permitirá organizar reuniones entre empresas que realmente tengan posibilidades de establecer acuerdos. Por ejemplo, un hotel de Bolivia interesado en atraer visitantes de Finlandia podrá encontrarse con compradores de ese país sin necesidad de viajar hasta Europa para buscar una oportunidad comercial.

La intención es que los participantes puedan aprovechar el encuentro para ampliar sus mercados y establecer relaciones con empresas que normalmente serían difíciles de contactar.

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Otro de los puntos importantes de ITB Américas será su programa de conferencias, que contará con dos escenarios, más de 40 sesiones y alrededor de 90 especialistas confirmados.

Entre los principales temas que se abordarán se encuentran el turismo sostenible, la tecnología, la conectividad aérea y los cambios que enfrenta la industria ante las nuevas formas de viajar.

En el caso del turismo sostenible, se analizarán las alternativas para que los destinos puedan recibir visitantes sin afectar sus recursos naturales, culturales y sociales.

También se hablará sobre el uso de nuevas tecnologías y la manera en que estas herramientas pueden mejorar los servicios turísticos sin representar necesariamente una pérdida de empleos para quienes trabajan en el sector.

La conectividad será otro de los temas centrales, debido a la necesidad de hacer más eficientes los traslados de los viajeros y aprovechar las herramientas tecnológicas para agilizar procesos en aeropuertos y otros espacios de atención.

La inteligencia artificial tendrá un espacio importante dentro de las actividades, debido a que cada vez más personas recurren a estas herramientas para buscar destinos, comparar opciones e incluso realizar reservaciones.

Por ello, se considera necesario que los destinos turísticos conozcan cómo pueden adaptarse a estos cambios y lograr que sus servicios sean identificados por las nuevas plataformas digitales.

La organización también destacó que el contenido de las conferencias será independiente y estará definido completamente por su equipo editorial, sin que los destinos o las marcas participantes puedan pagar para influir en los temas o en las opiniones de los especialistas.

Este aspecto, señalaron, busca mantener la credibilidad de las actividades y permitir que los expertos compartan información y puntos de vista sin compromisos comerciales.

Durante las sesiones también se analizarán algunos de los problemas que enfrenta actualmente el turismo internacional, como el incremento en los precios del combustible, los conflictos que afectan los viajes y el llamado sobreturismo.

Este último fenómeno ocurre cuando determinados destinos reciben una cantidad excesiva de visitantes, lo que puede provocar problemas de movilidad, presión sobre los servicios públicos y dificultades para los habitantes.

Ante este escenario, se buscará discutir cómo distribuir mejor el flujo de turistas y promover lugares que cuentan con atractivos naturales, históricos y culturales, pero que todavía no tienen suficiente reconocimiento internacional.

Respecto al impacto económico que tendrá la primera edición de ITB Américas en Guadalajara, durante la entrevista se mencionó una estimación de 250 millones de pesos en derrama económica, cifra que fue escuchada en reuniones anteriores.

Sin embargo, la organización aclaró que el cálculo corresponde a las autoridades turísticas de Jalisco y a la oficina de visitantes de Guadalajara, ya que ellos son los encargados de evaluar los beneficios económicos que puede generar el encuentro en la ciudad.

Sobre las expectativas para los siguientes años, los organizadores señalaron que su principal objetivo no será únicamente aumentar el tamaño de la feria o la cantidad de expositores, sino conseguir que los participantes tengan reuniones comerciales efectivas y regresen con resultados positivos.

Incluso, indicaron que antes de iniciar esta primera edición el proyecto ya había registrado un crecimiento de 60 por ciento respecto a sus expectativas iniciales.

La intención es que ITB Américas se convierta en un espacio donde los profesionales del turismo encuentren oportunidades reales para hacer negocios y establecer relaciones que continúen después del evento.

Finalmente, para quienes estén interesados en participar, la organización informó que el registro se encuentra disponible en el sitio oficial itb-americas.com, donde también puede consultarse el programa completo de conferencias, los horarios y los nombres de los especialistas.

Los medios de comunicación también podrán realizar su registro para participar en las actividades y recibir información relacionada con la feria.

Con esta primera edición, Guadalajara se prepara para recibir a representantes de la industria turística internacional en un encuentro que busca abrir nuevas oportunidades comerciales para América y acercar a destinos de diferentes países con compradores de todo el mundo.