México reafirma compromiso con el multilaterismo y el Estado de derecho durante Semana de Derecho Internacional de la ONU

El consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Consultoría Jurídica, participó en la Semana de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, celebrada del 24 al 30 de octubre, en Nueva York, en el marco de los trabajos de la Sexta Comisión de la Asamblea General y de la 36ª Reunión Informal de Consultoras y Consultores Jurídicos de Ministerios de Relaciones Exteriores.

El consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga, participó en los debates especializados de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Sexta Comisión) de la Asamblea General de la ONU, y representó a México, participando como panelista, en ocho eventos sobre distintos temas de derecho internacional.

Asimismo, sostuvo más de 20 reuniones bilaterales, incluyendo la asesora jurídica de las Naciones Unidas, Elinor Hammarskjöld; el Comité Internacional de la Cruz Roja; representantes de diversos países y de la sociedad civil, para abordar temas de interés común y cuestiones apremiantes de derecho internacional en al ámbito multilateral.

México mantuvo su liderazgo en el proceso de la ONU hacia las negociaciones de una futura Convención para la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad. Al respecto, el consultor jurídico encabezó un diálogo técnico sobre la implementación de las obligaciones estatales, promoviendo las propuestas orientadas a la prevención, cooperación internacional y el combate a la impunidad, así como discusiones sobre una visión integral de género y un enfoque de justicia centrado en víctimas.

La delegación mexicana también convocó una reunión para discutir la propuesta de nuestro país para impulsar un análisis sistemático de la práctica relativa al uso de la fuerza y la legítima defensa en el marco de las Naciones Unidas, a la luz del artículo 51 de la Carta de la ONU.

Finalmente, el consultor jurídico participó en el debate plenario de la Asamblea General sobre la labor de la Corte Internacional de Justicia, donde reiteró la apuesta de México por la solución pacífica de las controversias, privilegiando la vía del diálogo, la razón y el derecho por encima de la fuerza.