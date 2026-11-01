México Invita: la aplicación que reúne más de 290 rutas turísticas para recorrer el país

Aplicación México Invita

La Secretaría de Turismo (Sectur) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) pusieron en funcionamiento México Invita, una aplicación que concentra información sobre destinos, actividades y servicios para quienes viajan por el país. La herramienta busca facilitar la planeación de recorridos y acercar a los visitantes a las opciones culturales, naturales, históricas y gastronómicas de las 32 entidades federativas.

Desarrollada por la Fábrica de Software de la ATDT, la plataforma reúne más de 290 rutas turísticas que incluyen Pueblos Mágicos, zonas arqueológicas, museos, sitios históricos y atractivos naturales. También ofrece propuestas de itinerarios para conocer el patrimonio cultural, disfrutar de la gastronomía mexicana y explorar distintos destinos.

Rutas y actividades para descubrir México

Una de las funciones principales de México Invita es permitir que los usuarios encuentren recorridos y experiencias de acuerdo con sus intereses. La aplicación ofrece recomendaciones para visitar espacios naturales, conocer sitios de valor histórico y acercarse a las tradiciones gastronómicas de cada región.

Además, cuenta con una cartelera turística en la que se pueden consultar ferias, festivales, eventos deportivos, actividades culturales y opciones de ecoturismo. De esta manera, los viajeros pueden identificar qué actividades se realizan en los destinos que planean visitar y conocer otras alternativas para recorrer el país.

La plataforma también busca dar mayor visibilidad a los servicios y establecimientos de las distintas regiones. Con ello, se pretende impulsar la actividad turística y favorecer a negocios, prestadores de servicios, productores y comunidades que participan en la economía local.

Servicios y atención durante los viajes

Además de la información turística, la aplicación incorpora herramientas para orientar a los visitantes durante sus recorridos. Entre sus servicios se encuentran asistencia vial, información sobre movilidad, orientación migratoria y opciones de conectividad.

También incluye un apartado relacionado con la protección de los consumidores, mediante un enlace a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para brindar orientación en la adquisición de bienes y servicios. A esto se suma una sección de preguntas frecuentes que permite resolver dudas sobre distintos aspectos del viaje.

Para atender situaciones de emergencia, México Invita cuenta con un botón de acceso directo al 911, mediante el cual los usuarios pueden solicitar apoyo o comunicarse con los servicios de protección civil. Asimismo, reúne números de atención relacionados con la discriminación, la prevención de la violencia de género y la defensa de los derechos humanos.

Disponible en español e inglés

La interfaz de México Invita está organizada en cuatro apartados: Inicio, Explorar, Servicios y Menú. Esta distribución permite consultar las rutas, localizar actividades y acceder a las herramientas de asistencia desde distintas secciones de la aplicación.

La plataforma también ofrece la posibilidad de cambiar el idioma entre español e inglés, con el propósito de facilitar su uso tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

México Invita puede descargarse gratuitamente en dispositivos con sistemas iOS, Android y Huawei. Con esta herramienta, la Sectur y la ATDT buscan concentrar en un mismo espacio información para planear viajes, conocer nuevos destinos y acceder a servicios de orientación durante los recorridos por el país.