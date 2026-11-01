Exige PAN esclarecer destino de recursos públicos en caso Taddei e INE

La ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei en la mira de las autoridades FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La dirigencia nacional del PAN exigió investigar las presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE para esclarecer el destino de los recursos públicos y de acreditarse responsabilidades, se sancione a los involucrados sin importar el cargo que hayan ocupado.

Paralelo a ello anunció que impulsará una contrarreforma para eliminar los “superpoderes” que le proporcionó Morena a la presidencia del INE y devolver al Consejo General las decisiones administrativas para evitar que se repitan situaciones similares a las que se registraron con Taddei.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, advirtió que Morena respaldó la llegada de Taddei al INE y posteriormente le otorgó facultades extraordinarias para designar a sus colaboradores.

Morena –insistió--no puede deslindarse de e Taddei, después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador celebrara públicamente su nombramiento en 2023 y reconociera su cercanía con integrantes de la familia de la entonces consejera presidenta.

Por ello, insistió en que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE no es suficiente para resolver la crisis institucional provocada por los señalamientos de presunta corrupción, conflictos de interés y contrataciones irregulares durante su administración.

Desde la perspectiva de Acción Nacional, los vínculos familiares de Taddei con funcionarios y representantes de Morena, el respaldo político que recibió del obradorismo y las decisiones legislativas que fortalecieron su poder dentro del Instituto contradicen los intentos del oficialismo por desvincularse de su gestión.

El dirigente panista recordó que, en 2024, Morena impulsó una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que permitió a la presidencia del INE designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin requerir la aprobación del Consejo General.

En ese sentido recalcó que impulsarán una contrarreforma al artículo 45 de la LGIPE para retirar estas facultades extraordinarias y restablecer el mecanismo de designaciones colegiadas, mediante el voto de al menos ocho de los once integrantes del Consejo General.

El objetivo es impedir que una sola persona concentre decisiones fundamentales sobre los nombramientos y la administración de los recursos del Instituto, así como recuperar los contrapesos internos que permitan prevenir posibles conflictos de interés.

Romero también exigió que la Cámara de Diputados garantice un proceso transparente y ciudadano para elegir a la nueva presidencia del INE, con perfiles de probada experiencia, honestidad e independencia frente a cualquier partido político.

Advirtió que sustituir a Guadalupe Taddei por una persona vinculada al mismo grupo político no resolvería las preocupaciones sobre la imparcialidad de la autoridad electoral, particularmente ante la proximidad de las elecciones de 2027.

El dirigente panista reiteró que Acción Nacional dará seguimiento a la denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General de la República, en la que se solicita investigar posibles delitos relacionados con el manejo de recursos públicos, las contrataciones y la actuación de funcionarios y proveedores del organismo.

Reiteró que la independencia de las instituciones democráticas forma parte de las causas que promueve a nivel nacional.

“México necesita un Instituto Nacional Electoral que garantice el respeto al voto ciudadano y que su conducción responda exclusivamente a la Constitución y a la ley, no a los intereses del gobierno ni de partido político alguno”, insistió