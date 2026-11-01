Trabajadores del IMSS anuncian megamarcha en CDMX para el 9 de noviembre

Entre banderas y consignas, trabajadores del IMSS exigen diálogo con Gobernación y Presidencia

Personal activo y jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció nueva fecha para tomar las calles de la Ciudad de México, al tiempo que extendieron el llamado a una movilización general a nivel nacional. La base disidente del Seguro Social adujo que la marcha está proyectada para el próximo lunes 9 de noviembre y tendrá por objeto presionar a las autoridades y a la dirigencia sindical para que atiendan sus demandas laborales.

La convocatoria emergió luego de finiquitada una Asamblea Constitutiva de trabajadores disidentes, realizada el pasado 31 de octubre, en la que participaron representantes de distintas entidades del país. Los inconformes conminaron a la fuerza sindical a fortalecer la organización de la disidencia desde sus centros de trabajo y a mantener vigente un pliego petitorio de siete puntos, acciones que consideran la única vía para mantener la presión y conseguir cambios en las condiciones laborales y en la representación sindical.

En semanas previas, un par de movilizaciones de trabajadoras y trabajadores del IMSS en la capital del país logró reunir a unas 800 personas que partieron del Centro Médico Nacional Siglo XXI y de las oficinas centrales del Instituto, con destino a la Secretaría de Gobernación, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que esta nueva convocatoria busca emular o dilatar tales números en tanto el punto final será el zócalo de la CDMX.

Los trabajadores resaltaron que la nueva convocatoria está dirigida a elementos en activo, jubilados y personas que “respaldan las exigencias del movimiento”. Se espera la participación de integrantes de diferentes unidades hospitalarias y representaciones estatales.

En adición, se acordó realizar una segunda Asamblea Nacional el domingo 8 de noviembre, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Este encuentro servirá para organizar las siguientes acciones y coordinar la participación de los distintos grupos.

Durante la sesión, los representantes del gremio ratificaron un pliego petitorio integrado por siete exigencias que consideran necesarias para mejorar sus condiciones laborales y el funcionamiento de los servicios médicos:

-Aumento salarial del 10 por ciento: buscan un incremento que responda a las necesidades económicas del personal.

-Abasto de insumos y contratación de personal: solicitan medicamentos, equipo médico y trabajadores suficientes para atender a los pacientes.

-Régimen de jubilaciones y pensiones: exigen modificar este esquema para garantizar mejores condiciones de retiro.

-Rechazo a las Afores: mantienen su oposición a este sistema de administración de recursos para el retiro.

-Mayor presupuesto para salud: piden que se destine al menos 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al sector.

-Eliminación de la llamada ley mordaza: buscan retirar las disposiciones sindicales que, aseguran, limitan la libertad de expresión de los trabajadores.

-Destitución de Rafael Olivos Hernández: solicitan la salida del secretario general del SNTSS y la realización de un Congreso Nacional Extraordinario.