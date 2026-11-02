Ecatepec da por terminado el Festival Cultural 2026 con concierto de Julieta Venegas ante miles de asistentes

Festival Cultural Ecatepec 2026

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, encabezó el cierre del Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 “El Viento Nos Une”, que concluyó en la explanada municipal con un concierto de Julieta Venegas, al que acudieron miles de personas para disfrutar de la última jornada de actividades gratuitas.

Durante el festival, realizado del 28 de octubre al 2 de noviembre, participaron más de 200 artistas de distintos géneros musicales, entre ellos hip-hop, reguetón, rock urbano, música electrónica y propuestas infantiles y afrodescendientes. Las presentaciones, talleres y actividades artísticas se distribuyeron en 18 espacios del municipio.

“La cultura es un derecho humano. Con cultura y seguridad recuperamos la dignidad de Ecatepec”, expresó Cisneros al referirse a la importancia de acercar actividades culturales a los habitantes.

Distintos puntos del municipio

La programación reunió a agrupaciones y artistas como la Orquesta Nacional de Jazz, Tex Tex, Banda Bostik, Nina Galindo, Azuky, Patita de Perro, Son Rompe Pera, Yucatán A Go-Go, Sur 16, Rod Levario y El Palomar, quienes compartieron escenario con agrupaciones locales.

Entre las sedes estuvieron San Cristóbal, el Deportivo Valle de Anáhuac, el Centro Cultural Social y Deportivo Las Américas, Santo Tomás Chiconautla, el Parque Ecológico Ehécatl, el Deportivo Alfredo del Mazo, el Parque Bicentenario Hank González y el Deportivo Valle de Santiago.

En Las Américas se realizó una jornada dedicada al rap, hip-hop y freestyle, con batallas de improvisación en las que participaron Azuky, Kory, RC, Ghetto, Danger, Obeja Negra, Grizzy Beatbox y Ese O.

Por su parte, el Deportivo Alfredo del Mazo recibió presentaciones de rock con Rod Levario, Sur 16, Banda Bostik y Tex-Tex. En el Parque Bicentenario Hank González se organizó un homenaje a Gabino Palomares, con la participación de Nina Galindo, El Palomar, Nidia Barajas y Monocordio.

Techno, circo y cabaret

La oferta musical también incluyó una jornada de techno rave con Inakara, Blue Lotus, Ann García, Magnolia y Rayban Technomami, mientras que en el Deportivo Valle de Santiago se presentó un espectáculo de carpa mexicana que combinó stand up, circo y cabaret.

En esta última sede participaron Operación Mamut, Triciclo Circus Band y Cirko de Mente, con propuestas escénicas para los asistentes.

El cierre musical del festival estuvo a cargo de Son Rompe Pera y Julieta Venegas, quien encabezó la presentación final en la explanada municipal.

Desfile, ofrenda y pan de muerto

Las actividades comenzaron el 28 de octubre con un desfile que reunió comparsas, bandas de música, mojigangas, catrinas y catrines, además de personas caracterizadas con personajes relacionados con el Día de Muertos. El recorrido partió del Puente de Fierro y concluyó en la explanada municipal.

En ese mismo espacio se instaló una megaofrenda y se construyeron dos hornos artesanales de adobe que funcionan con leña. Los visitantes tuvieron la oportunidad de participar en la elaboración de pan de muerto, como parte de las actividades relacionadas con las tradiciones de esta temporada.

Con el concierto de Julieta Venegas concluyó la segunda edición de “El Viento Nos Une”, un festival que durante cinco días llevó música, expresiones artísticas y actividades culturales gratuitas a distintos puntos de Ecatepec.