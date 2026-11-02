Murió Jorge Angulo Villaseñor: el arqueólogo mexicano de 101 años que ayudó a forjar el INAH

Jorge Angulo Villaseñor Arqueólogo mexicano que trabajó en algunos de los sitios históricos más importantes del país. (INAH)

Jorge Angulo, uno de los arqueólogos más importantes en la historia de México, falleció a los 101 años. Fue una de las figuras fundacionales en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

¿Quién era Jorge Angulo, reconocido arqueólogo mexicano?

Jorge Angulo Villaseñor nació en 1925. Su formación como arqueólogo destacó por contar con prestigiosos profesores como Alfonso Caso y Miguel Covarrubias.

Cuando el INAH fue fundado en 1939, Angulo vio en él un espacio donde desarrollar sus planteamientos y visiones arqueológicas, y desde joven ha trabajado de cerca con el instituto .

Fue esencial en la recuperación de las raíces indígenas durante el México posrevolucionario. Sus trabajos abarcaron la restauración de áreas arqueológicas importantes como Teotihuacán, Tlatelolco, Xochicalco y Monte Albán. Además, en la década de los setenta fundó el Museo Regional Cuauhnáhuac (hoy en día Museo Regional de los Pueblos de Morelos) en Cuernavaca.

La propuesta ideológica que acompañaba su trabajo radicaba en la idea del patrimonio arqueológico como recurso vivo. Es decir, que el pasado no consistiera solamente en ruinas u objetos detrás de las vitrinas de los museos, sino algo vivo con lo que interactuamos cada día y cuya relevancia no se ha perdido.

Su trabajo siempre intentaba contextualizar los hallazgos arqueológicos que encontraba a través de estudios interdisciplinarios que abarcaban la ciencia y la historia.

Hace poco más de un año se le rindió homenaje en el Museo Nacional de Antropología, en el cual varios miembros de la comunidad arqueológica destacaron la importancia e impacto que ha tenido su legado.

Falleció este lunes 2 de noviembre a los 101 años de edad por causas naturales. Su muerte fue comunicada por el INAH.