Banxico prevé repunte de la inflación durante el cierre de 2026

Banxico Fachada del banco de México, en la calle de 5 de Mayo, en el Centro Histórico (Moisés Pablo Nava)

La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, señaló que el incremento de la inflación registrado durante la primera quincena de octubre se encuentra dentro de las previsiones del banco central, que anticipa una aceleración de los precios durante el último trimestre de 2026.

El índice general se ubicó en alrededor de 3.6 por ciento anual, un nivel que, pese al repunte, permanece dentro del intervalo de variabilidad establecido por la institución. La meta de Banxico es mantener la inflación en 3 por ciento, con un margen de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

Durante una reunión del Comité de Asociados de la Asociación de Bancos de México (ABM), realizada el 28 de octubre, Rodríguez Ceja explicó que el comportamiento observado en los precios correspondió a lo que la institución esperaba para este periodo.

Factores detrás del aumento

Entre los elementos que contribuyeron al repunte inflacionario se encuentra el término del subsidio de temporada cálida en las tarifas eléctricas, así como los aumentos registrados en el transporte aéreo y el gas doméstico.

A estos factores se sumaron incrementos en productos como el tomate verde y otros bienes y servicios, que influyeron en el comportamiento de los precios durante la primera mitad de octubre.

La gobernadora indicó que el aumento no representa una desviación respecto de las estimaciones del banco central, pues Banxico ya contemplaba que la inflación general mostraría un avance durante los meses recientes.

Descartan afectaciones mayor

Respecto al comportamiento del tipo de cambio, Rodríguez Ceja consideró que la depreciación del peso tendrá un impacto limitado sobre los precios que pagan los consumidores.

Explicó que la economía mexicana opera por debajo de su capacidad y que las expectativas de inflación permanecen ancladas, factores que forman parte del análisis de la institución para evaluar la evolución de los precios.

Estos elementos también serán considerados en las próximas decisiones de política monetaria, cuyo objetivo continúa siendo avanzar en el proceso de reducción de la inflación.

Junta de Gobierno analiza posibles ajustes a la tasa

En cuanto a las decisiones sobre la tasa de interés, las minutas de la Junta de Gobierno de Banxico muestran que tres de sus cinco integrantes están abiertos a evaluar un posible recorte.

Esta postura no representa una decisión definitiva, sino la disposición de una mayoría de los integrantes para analizar ajustes en función del comportamiento de la inflación y de las condiciones económicas.

El banco central continuará evaluando la evolución de los precios y sus principales factores de presión antes de determinar los siguientes movimientos de política monetaria.