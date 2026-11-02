Con el programa “MegaBachetón 2026”, SICT atiende más de 85 mil km de la Red Carretera Federal

SICT

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que ha atendido 85 mil 541 kilómetros (km) de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, a través del Programa “MegaBachetón 2026”.

Para ello, la SICT desplegó a 16 mil 847 trabajadores integrados en 794 cuadrillas, con el apoyo de 5 mil 226 unidades de maquinaria especializadas.

La Dirección General de Conservación de Carreteras de la SICT reportó que, con corte al 26 de octubre del presente año, se han reparado 64 mil 323 baches.

Detalló que las actividades diarias de limpieza, bacheo, mantenimiento de drenajes y señalización, a lo largo del país sumaron 76 mil 007 kilómetros, equivalentes a un avance de 83 por ciento.

Autoridades federales revelaron que la meta es atender los 45 mil 617 km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje en dos etapas, la primera ya se concluyó.

Señalaron que el objetivo es recuperar y mantener la funcionalidad de la carpeta asfáltica, así como brindar seguridad y vida útil a la vía, las obras de pavimentación sumaron 61 millones 897 mil 500 metros cuadrados de superficie.

La SICT mencionó que con el uso de trenes de pavimentación se dio mantenimiento a mil 281 kilómetros, equivalentes a una superficie de 9 millones 607 mil 500 metros cuadrados.

Con el programa “MegaBachetón 2026″, la dependencia federal tiene el propósito brindar mantenimiento mayor a 18 mil km de vías, para atender una de las principales demandas de la población de contar con una mejor infraestructura carretera.