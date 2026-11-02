El marketing ya no gana elecciones: experto; oposición en México sin alternativa real

En marcha el proceso electoral para renovar 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados en México. (La Crónica de Hoy)

En el actual escenario político, caracterizado por la polarización y la saturación informativa, el marketing tradicional ha dejado de ser suficiente para ganar comicios y ahora se requiere de una estrategia integral donde la inteligencia artificial si bien es “una herramienta interesante” no gana elecciones”

Así lo advierte, Daniel Hernán Ivoskus consultor político, de origen argentino que ha trabajado en varias campañas en México como la de Jaime Rodríguez el Bronco, quien ganó las elecciones para la gubernatura de Nuevo León como candidato independiente con una estrategia electoral, basada en redes sociales y en una retórica disruptiva de “ciudadano contra el sistema”.

Prevé que no habrá cambios importantes en la elección del 2027 en México y habrá continuidad en la gran mayoría de los gobiernos de Morena pues hay una oposición desdibujada.

“Cuando miras la oposición, bueno, te das cuenta que hay grandes dificultades de construir una alternativa real y concreta frente a Morena. La oposición va siempre corriendo detrás de lo que hace o no hace Morena”, establece

En entrevista con CRONICA el especialista en campañas, recalca que la inteligencia artificial no gana elecciones ni puede ser la estrategia principal de una campaña pero asevera que bien utilizada y con un análisis de por medio, si puede hacer daño al contrincante o adversario político.

“Bien utilizada, con una estrategia, sabiendo cuáles son los puntos sensibles, con investigación, haciendo que un líder político o un adversario político muerda el anzuelo y entra a jugar en tu narrativa a partir de la inteligencia artificial, por supuesto que puede hacer daño, sin lugar a dudas”, estableció

--Puede distorsionar una campaña?

--Claro, no solo puede distorsionar, puede intoxicar. Hoy las verdades terminan siendo relativas, entonces puede ser una herramienta para tratar de instalar una mentir y convertirla en verdad, claro que puede causar problemas. De ahí la importancia de tener alguien que sepa cómo dar la vuelta, bloquearla y contraatacar.

Consultor político que ha colaborado en varias campañas lo mismo en México, que Uruguay, Bolivia, Paraguay, Colombia, Argentina y Ecuador, Honduras, Perú entre otras, Ivoskus aborda la situación política en México donde advierte los retos de hacer campañas en una sociedad tan polarizada como la mexicana.

Explica que el error de muchos políticos es tratar de llegar a un público generalizado en una sociedad polarizada porque al final no eres atractivo para nadie y tu propuesta se diluye.

SI NO TIENES IMAGEN NEGATIVA NO EXISTES

“Para el caso mexicano, ¿estás con Morena o en contra de Morena? Si estás con Morena le puedes hablar al 50% de los mexicanos y tratar de ampliarlo un poco más. Si eres posición, tienes que definir cuál es el 50 que no quiere a Morena y le hablas a ese 50 por ciento. Tienes que construir una imagen negativa en la otra mitad”

“En la sociedad es polarizada, si no tienes imagen negativa, no existes”, advierte

Ivoskus también se refiere a la tendencia en América Lationa donde se percibe un vuelco a la derecha luego de que los gobiernos de izquierda no lograron refrendar sus gobiernos en varios países donde se renovó la presidencia.

“Lo que ha pasado en la región es que había un montón de gobiernos de izquierda que gobernaban mal. Pero hay que entender los contextos . ¿ Qué pasa un tiempo después ¿cómo están esos que ganaron de derecha hace tan poco tiempo? con mil problemas. México, estaba (Andrés Manuel ) López Obrador y continuó a la izquierda con Claudia Sheinbaum .

No es que hay una corriente, hay gobiernos que lo hacen bien, que pueden continuar, y gobiernos que lo han hecho mal y no han podido continuar.

-- ¿Ves condiciones en México para que haya cambios de régimen?

--Va a depender del gobierno de Claudia Sheinbaum. Si se hace un buen gobierno, va a haber continuidad, sin lugar a dudas.

--El próximo año tenemos elecciones aquí en México, unas de las de las más importantes en la historia de México. Tú ves algún cambio de correlación de fuerzas?

--A priori te diría que habrá continuidad porque no solo hay que mirar al oficialismo, sino hay que ver a la oposición.

Cuando miras la oposición, bueno, te das cuenta que hay grandes dificultades de construir una alternativa real y concreta frente a Morena.

--¿Ves una oposición en México débil, con falta de narrativa para convencer electores?

La oposición va siempre corriendo detrás de lo que hace o no hace Morena, y que después tiene una carencia absoluta para la construcción de consensos y acuerdos y unificación de una propuesta única para enfrentar en un próximo proceso electoral.

Durante la 25ª Cumbre Mundial de Comunicación Política se llevará a cabo en la Ciudad de México del 24 al 26 de noviembre donde se darán cita más de 300 especialistas en política, consultoría y marketing, se buscará profundizar sobre estos tópicos y el papel de la tecnología en las campañas electorales.

“El marketing nunca gana elecciones por sí solo; este debe acompañar una estrategia sólida y un candidato con vocación “, remató