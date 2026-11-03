“Menos pantalla, más imaginación”: Sheinbaum inicia Jornada Nacional de Lectura: llama a cambiar celulares por libros

Presidenta Sheinbaum La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el arranque de la Jornada Nacional de Lectura en la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Corregidora de Querétaro”, en el marco del arranque del Acuerdo que limita el uso de teléfonos celulares en planteles educativos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a estudiantes de secundaria a dejar de usar los celulares en las escuelas y comenzar a dejar volar la imaginación.

Al encabezar el arranque de la Jornada Nacional de Lectura en la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Corregidora de Querétaro”, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, la jefa del Ejecutivo federal leyó, junto con alumnas y alumnos, un fragmento del libro Canek, de Ermilo Abreu Gómez.

Sheinbaum invita a cambiar la pantalla por un libro

En la obra se evoca la inmensidad, figura literaria con la que invitó a las y los jóvenes a hacer volar su imaginación.

“Inmensidad. Bueno, con esta palabra quiero que se queden el día de hoy. Esa hermosa inmensidad está alrededor de nosotros, y la inmensidad también es este hermoso país que nos vio nacer a todas y todos nosotros.

“Inmensidad es el universo. Inmensidad es todo aquello que ustedes pueden conocer no necesariamente a través del teléfono celular. Así que por eso hoy empieza este hermoso programa que se llama ‘Leer’. Cambiemos la pantalla por un libro. Como dice la Secretaría de Educación Pública: dejemos la pantalla y que comience a volar nuestra imaginación”, agregó.

Al respecto, cabe recordar que este martes 3 de noviembre entró en vigor el Acuerdo para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.

Mas imaginación, menos celular El secretario de Educación, Mario Delgado recordó que el Acuerdo que restringe el uso de celulares en escuelas busca fortalecer la atención, fomentar la lectura, recuperar juegos tradicionales y promover hábitos que contribuyan al desarrollo integral de niños y adolescentes

Sheinbaum lee Canek junto a estudiantes de secundaria

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo leyó, junto con estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Corregidora de Querétaro”, un fragmento del libro Canek, de Ermilo Abreu Gómez.

La mandataria también invitó a las y los jóvenes a utilizar los dispositivos móviles con responsabilidad.

“Entonces, por eso dijimos: en el momento en que estamos en la escuela, vamos a regresar a compartir entre nosotros mismos, que nuestra relación no sea a través de una pantalla. Lo más maravilloso que podemos hacer es abrir un libro y leer, no lo dejemos a un lado”, dijo.

En el encuentro con estudiantes de secundaria acompañaron a la presidenta el director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, quien recordó que el acuerdo busca fortalecer la atención, fomentar la lectura, recuperar los juegos tradicionales y promover hábitos que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Aclaró que en primarias y secundarias no se permitirá el uso de teléfonos celulares durante toda la jornada escolar, con el propósito de propiciar que las y los estudiantes aprovechen estos espacios en actividades recreativas y de aprendizaje.

En educación media superior, precisó, cada plantel establecerá, mediante acuerdos con la comunidad, las reglas para el uso de dispositivos. En educación superior se aplicarán los lineamientos correspondientes para promover un aprovechamiento responsable de la tecnología y desarrollar el pensamiento crítico de las y los estudiantes.

leer La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo leyó junto con estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Corregidora de Querétaro”, un fragmento del libro Canek, de Ermilo Abreu Gómez

Menos celular y más imaginación, el objetivo de la SEP

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, recordó que el acuerdo que restringe el uso de celulares en las escuelas busca fortalecer la atención, fomentar la lectura, recuperar los juegos tradicionales y promover hábitos que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En este mismo sentido, puntualizó que no se busca alejar a las nuevas generaciones de las herramientas digitales, sino impulsar un uso consciente, crítico y adecuado a cada contexto educativo.

La escuela debe ser un espacio para aprender, dialogar, descubrir intereses y desarrollar capacidades, donde la tecnología sea un recurso para el aprendizaje y no un factor que distraiga o limite la atención.

Como parte de la Jornada Nacional de Lectura, el funcionario federal resaltó la importancia de acercar alternativas que despierten el interés del alumnado y, a nombre de la presidenta de México, entregó a la comunidad escolar una minibiblioteca con diversos títulos para fomentar la lectura, el intercambio de libros y la recomendación de obras entre compañeros. Además, enfatizó que “leer permite descubrir nuevas historias, desarrollar la imaginación y ampliar conocimientos, sin depender de los contenidos que ofrecen los algoritmos digitales”.

Otro objetivo es recuperar los juegos tradicionales durante el recreo, como la rayuela, el resorte, saltar la cuerda, el avioncito, los encantados y el trompo, actividades que permiten a niñas, niños y adolescentes divertirse, ejercitarse y convivir con sus compañeros. Por ello, la SEP impulsará jornadas escolares para promover estas formas de entretenimiento y demostrar que existen muchas maneras de disfrutar el tiempo libre sin depender de un teléfono celular.

En este contexto, informó a la presidenta Sheinbaum Pardo que en el Concurso Nacional de Calaveritas Literarias participaron niñas y niños que, en lugar de utilizar sus celulares, dedicaron tiempo a escribir sobre los héroes nacionales, como parte de las actividades que impulsa la SEP para fortalecer la creatividad, la lectura y la imaginación.

“Apagamos el celular y encendemos la imaginación”, expresó.