Sheinbaum junto a la SEP ponen en marcha regulación de celulares y fomentar la lectura en las escuelas

Regulación de Celulares en las escuelas SEP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de Educación Pública (SEP) pusieron en marcha las jornadas nacionales “Apaga el celular, enciende tu imaginación” y de Lectura, con el objetivo de reducir las distracciones durante las clases y promover otras actividades entre niñas, niños y adolescentes.

Durante el encuentro realizado en la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Corregidora de Querétaro”, en la alcaldía Cuauhtémoc, se explicó que en primaria y secundaria no estará permitido utilizar teléfonos celulares durante toda la jornada escolar, tanto en instituciones públicas como privadas.

Como parte de esta estrategia, la dependencia informó que a partir del martes entraron en vigor los lineamientos para regular el uso de dispositivos digitales en las escuelas del país.

Reglas para cada nivel educativo

Los lineamientos establecen diferencias de acuerdo con el nivel escolar. En educación primaria y secundaria, la restricción al uso de celulares se aplicará durante toda la jornada, mientras que en bachillerato cada plantel definirá las reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa.

Para las instituciones de educación superior también se contemplan disposiciones específicas que promuevan el aprovechamiento responsable de la tecnología y el desarrollo del pensamiento crítico.

La regulación no plantea eliminar las herramientas digitales de la educación, sino establecer condiciones para que su utilización responda a las necesidades de cada nivel. La intención es que los dispositivos funcionen como recursos de aprendizaje y no como elementos que interfieran con la atención de los estudiantes.

Lectura para estimular la imaginación

Como parte de las actividades, la SEP entregó una minibiblioteca a la comunidad escolar, con distintos títulos para que los alumnos puedan intercambiar libros, recomendar obras y acercarse a nuevas historias, con el objetivo de que los estudiantes amplíen sus conocimientos y desarrollar su imaginación.

Otra parte de la jornada estará dedicada a promover actividades durante el recreo que no dependan de los teléfonos celulares; entre ellas se encuentran juegos tradicionales como la rayuela, el resorte, saltar la cuerda, el avioncito, los encantados y el trompo; impulsando así un programa para que niñas, niños y adolescentes recuperen estas formas de entretenimiento, convivan con sus compañeros y realicen actividades físicas durante sus descansos.

Al concluir el encuentro, Sheinbaum leyó junto con estudiantes, docentes y directivos un fragmento de “Canek. Historia y leyenda de un héroe maya”, obra de Ermilo Abreu Gómez.