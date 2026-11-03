Taddei nunca fue votada por Morena: Ignacio Mier; “designada por insaculación”, aclara

El presidente de la Jucopo en el Senado, Ignacio Mier deslinda a Morena de Taddei

La ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala forjó su carrera en el Servicio Profesional Electoral Nacional y cuando fue designada titular de ese organismo , mediante un proceso de insaculación para evitar cuotas políticas, no tenía ningún vínculo con Morena.

Así lo afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, quien confió en que la Cámara de Diputados y el Comité Técnico que integre la colegisladora garanticen que la próxima presidenta del INE cuente con el conocimiento en materia electoral pero sobre todo se desempeñe con imparcialidad, legalidad y transparencia.

En entrevista, el legislador aclaró que cuando fue designada para el cargo, Guadalupe Taddei no tenía ningún vínculo, ni formaba parte de los activos, la militancia, cuadros directivos o simpatizantes de Morena.

Recordó que Taddei Zavala cuenta con una larga trayectoria en el Servicio Profesional Electoral Nacional, donde se desempeñó como vocal ejecutiva del Registro Federal de Electores en Sonora de 2002 a 2013.

Además—agregó--, fue promovida por el entonces Consejo General del Instituto, presidido por Lorenzo Córdova Vianello, y electa por unanimidad como presidenta del organismo electoral de esa entidad, con el aval de los otros 10 consejeros electorales.

Insistió en que ella no fue producto de Morena y, en su momento, el proceso de insaculación lo dirigió el entonces presidente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.

“A él le correspondió ubicar los nombres dentro de los sobres, canalizarlos a la tómbola y sacar, por parte de los dos secretarios del PAN, por cierto, también las dos secretarias, los nombres, específicamente para el caso de los cuatro consejeros y de la Presidencia”, aseveró

En dicho proceso se inscribieron más de 400 personas y se aplicó un examen público y auditado, cuyas preguntas no se repitieron y fueron distribuidas de manera aleatoria. Además, el procedimiento contó con la presencia de los integrantes del Comité Técnico, mientras que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados le dio seguimiento.

“Ninguno de los seis coordinadores expresó que hubiese existido dolo o que se hubiera sesgado en favor de algún partido político, porque lo que estábamos haciendo precisamente era deslindar a los partidos del régimen de cuotas y de cuates”, recordó

Mier Velazco hizo un llamado a cuidar el proceso electoral y al INE y pidió a las autoridades cumplir y a los medios de comunicación a realizar un ejercicio de transparencia.