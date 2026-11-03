Gobernación se reúne con colectivo de búsqueda de Tamaulipas

Rosa Icela Rodríguez se reúne con colectivo de búsqueda de Tamaulipas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se reunió con integrantes del colectivo De Frente Hasta Encontrarte, de Tamaulipas, para escuchar sus planteamientos y dar seguimiento a las solicitudes relacionadas con sus labores de búsqueda. Durante el encuentro también se presentó el funcionamiento del Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), instalado en la Secretaría de Gobernación.

La reunión contó con la participación de representantes de las instituciones encargadas de la atención a víctimas y de la búsqueda de personas desaparecidas, entre ellos Arturo Medina y Yuriria Rodríguez, titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, respectivamente.

Escuchar a las familias y dar seguimiento

El encuentro permitió que las integrantes del colectivo expusieran sus planteamientos ante las autoridades federales. La reunión se enfocó en escuchar sus solicitudes y mantener el seguimiento de los asuntos que las familias consideran necesarios para continuar con sus procesos de búsqueda.

La participación de representantes de distintas dependencias también permitió reunir en un mismo espacio a instituciones vinculadas con la atención a víctimas y la localización de personas desaparecidas. De esta manera, Gobernación dio continuidad al diálogo con el colectivo tamaulipeco y a la comunicación sobre sus peticiones.

0pera de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata

Como parte de la reunión, las autoridades mostraron a las integrantes del colectivo el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, conocido como ANBI, que se encuentra instalado en la Secretaría de Gobernación.

Durante la presentación se explicó cómo opera este centro, como parte de las herramientas institucionales relacionadas con la búsqueda inmediata de personas. La visita permitió que las familias conocieran el espacio desde el que se desarrolla esta labor y tuvieran un acercamiento al funcionamiento de la alerta.

La presentación del centro formó parte de las actividades del encuentro, además de la escucha de los planteamientos y el seguimiento de las solicitudes del colectivo.

Participación de las instituciones

En la reunión participaron la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, instituciones relacionadas con la atención a las familias y las acciones para localizar a personas desaparecidas.

La presencia de sus titulares permitió que el encuentro incluyera a las áreas encargadas de atender a las víctimas y dar seguimiento a los procesos de búsqueda.

Con esta reunión, la Secretaría de Gobernación mantuvo el diálogo con el colectivo De Frente Hasta Encontrarte, de Tamaulipas, y presentó a sus integrantes el funcionamiento del Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.