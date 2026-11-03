Pensión Bienestar 2027: ¿Habrá aumento en el pago a adultos mayores?

Pensión Bienestar 2027. Detalles sobre la cantidad y si habrá un aumento en el beneficio. Imagen ilustrativa hecha con IA. (Gemini)

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendrá un aumento en 2027, de acuerdo con lo anunciado por el Gobierno de México, que contempla un incremento superior a la inflación para los programas sociales durante el próximo ejercicio fiscal.

Actualmente, las personas de 65 años o más reciben 6 mil 400 pesos bimestrales, cantidad que se deposita directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar. Sin embargo, el monto cambiará a partir del próximo año, aunque las autoridades todavía no han dado a conocer la nueva cifra.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Paquete Económico 2027 contempla recursos para mantener los programas sociales y actualizar sus montos, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios ante el aumento de los precios.

¿Cuánto aumentará la Pensión Bienestar para adultos mayores en 2027?

Durante su conferencia matutina del 9 de septiembre de 2026, Claudia Sheinbaum señaló que los Programas para el Bienestar tendrán incrementos superiores a la inflación durante el próximo año.

El anuncio está relacionado con el artículo 4 de la Constitución mexicana, que establece que los recursos destinados a las pensiones no pueden disminuir en términos reales respecto al ejercicio fiscal anterior.

Como referencia, los montos de la Pensión Bienestar para adultos mayores durante los últimos años fueron:

2023: 4 mil 800 pesos bimestrales.

4 mil 800 pesos bimestrales. 2024: 6 mil pesos bimestrales.

6 mil pesos bimestrales. 2025: 6 mil 200 pesos bimestrales.

6 mil 200 pesos bimestrales. 2026: 6 mil 400 pesos bimestrales.

6 mil 400 pesos bimestrales. 2027: monto pendiente de confirmación.

Entre 2025 y 2026, el apoyo aumentó 200 pesos por bimestre, equivalente a un incremento aproximado del 3.23%.

Si se repitiera exactamente ese ajuste, la pensión alcanzaría los 6 mil 600 pesos bimestrales. El incremento definitivo dependerá de la actualización que determinen las autoridades y de las disposiciones presupuestarias aplicables para el siguiente año.

¿Cuánto dinero destinará el Gobierno a la Pensión Bienestar en 2027?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el Paquete Económico 2027, que contempla mayores recursos para los programas sociales prioritarios.

De acuerdo con la información publicada por Hacienda, el Gobierno federal propuso destinar 1 billón 25 mil 400 millones de pesos al conjunto de programas prioritarios durante el próximo ejercicio fiscal.

Dentro de esta propuesta, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores destaca como uno de los programas con mayor asignación presupuestaria.

Los recursos contemplados incluyen:

Programas sociales prioritarios: 1 billón 25 mil 400 millones de pesos.

1 billón 25 mil 400 millones de pesos. Pensión Bienestar para adultos mayores: 543 mil 500 millones de pesos.

543 mil 500 millones de pesos. Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: 37 mil 400 millones de pesos.

37 mil 400 millones de pesos. Programas y becas educativas: 210 mil 600 millones de pesos.

El incremento de recursos también puede utilizarse para incorporar nuevos derechohabientes, ampliar la cobertura y garantizar la operación de los programas existentes.

¿Cuándo comenzarán los pagos de la Pensión Bienestar con aumento en 2027?

El primer depósito de la Pensión Bienestar correspondiente a 2027 se prevé para enero, cuando comenzará el calendario del bimestre enero-febrero.

De mantenerse el esquema habitual de dispersión, los beneficiarios recibirán el monto actualizado directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar, conforme al calendario que publique la Secretaría de Bienestar.

Mientras tanto, el último depósito de 2026 corresponde al bimestre noviembre-diciembre y se realizará del 3 al 27 de noviembre.

Para este periodo, las autoridades confirmaron que los beneficiarios recibirán 6 mil 400 pesos, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.