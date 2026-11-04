Presenta PRI denuncia penal contra Taddei y contratista; “alistaban fraude rumbo al 2027″

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno muestra un cartel donde vincula a Guadalupe Taddei con Morena

El PRI presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la ex consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, el empresario, José Alfredo Hernández Casillas, los ex funcionarios Carlos Daniel Luna Rosas, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y quienes resulten involucrados, por su presunta participación en los delitos de cohecho, tráfico de influencias, asociación delictuosa y otros ilícitos.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que la acción legal deriva de una serie de hechos y presuntas irregularidades detectadas en el organismo electoral, entre ellas audios, asignaciones de contratos y movimientos de funcionarios que,revelarían la existencia de una estructura destinada a controlar posiciones estratégicas dentro del INE y alistar un fraude electoral rumbo al 2027.

“Presentamos denuncia, por una razón, porque, derivado de los hechos que se presentaron en el INE, se fueron sumando más evidencias, sino audios, asignación de contratos y cómo pretendían apoderarse de todos los órganos en el país y preparar el fraude electoral rumbo al 2027”, afirmó.

El líder del PRI acusó que desde el INE se habría construido una estructura financiera y administrativa con características similares a las de una organización delictiva, mediante el control de áreas como fiscalización, evaluación y prerrogativas.

Sostuvo que esa distribución de posiciones habría permitido concentrar decisiones y establecer vínculos entre funcionarios que, afirmó, tendrían relación con Morena. No obstante, estas acusaciones forman parte de los señalamientos del partido y deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes.

El dirigente tricolor insistió en el vínculo y la relación de Morena con la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei y los narcopolíticos.

“Morena es Guadalupe Taddei, Guadalupe Taddei es Morena, pero es lo mismo, es Rocha Moya, La Barredora, es el fracaso, es la ineptitud, eso es lo que ha hecho Morena”, afirmó.

INSTANCIAS INTERNACIONALES

Además de la denuncia presentada ante la FGR, Moreno anunció que el PRI promoverá una denuncia penal internacional y llevará sus señalamientos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos multilaterales.

El dirigente adelantó que realizará una gira internacional para exponer lo que considera una intervención política en las instituciones electorales mexicanas y denunciar presuntos intentos de control de los órganos encargados de organizar los comicios.

“Esto confirma ya con el gobierno de Morena cómo querer ganar las elecciones del 2027 y posteriormente las de 2030, y haremos una gira internacional”, acusó

En conferencia de prensa, acompañado por senadores priistas, el dirigente aseguró que las evidencias que se han conocido en torno al instituto electoral motivaron al partido a acudir ante las autoridades ministeriales para solicitar que se investiguen los hechos y se deslinden responsabilidades.

Moreno sostuvo que los señalamientos no se limitan a presuntas irregularidades administrativas, sino que apuntan a una supuesta red de funcionarios que habría buscado colocar personas afines en distintas áreas del órgano electoral para incidir en su funcionamiento.

El dirigente priista presentó un cartel al que denominó “El cártel de Taddei”, en el que señaló a diversos funcionarios y expuso lo que considera una estructura de relaciones y acuerdos al interior del INE.

Entre los señalados mencionó a Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de quien exigió su salida del instituto.

Sin embargo, advirtió que el PRI mantendrá públicamente sus cuestionamientos mientras permanezca en el organismo.

“Lo que debería hacer es dejar el INE, pero que no lo deje porque todos los días los vamos a traer con el señalamiento de que son el cártel, con que ellos pactaron con Guadalupe Taddei”, expresó.

Moreno aseguró que existen antecedentes de personas que trabajaban en determinadas áreas y posteriormente ocuparon posiciones cercanas a la presidencia del órgano electoral.

A su juicio, esos movimientos formarían parte de un entramado de acuerdos para obtener espacios de decisión dentro del instituto.

El presidente priista vinculó las acusaciones contra funcionarios del INE con el escenario electoral de los próximos años y sostuvo que, desde su perspectiva, la supuesta estructura tendría como objetivo influir en la organización de los procesos electorales de 2027 y 2030.