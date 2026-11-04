Tamaulipas realizará encuentro para analizar el crecimiento y desarrollo de las ciudades

Con el propósito de analizar los retos que enfrentan las ciudades y buscar alternativas para mejorar su crecimiento, el Gobierno de Tamaulipas realizará el Tercer Encuentro del Día Mundial del Urbanismo, denominado “Desarrollo de las Ciudades”, en el que participarán especialistas, autoridades, académicos y ciudadanos.

La actividad es organizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y se llevará a cabo este jueves 5 de noviembre, a partir de las 9:45 horas, en el auditorio del Museo de Historia Natural de Tamaulipas (TAMUX), ubicado en Ciudad Victoria.

El encuentro busca generar un espacio de diálogo para abordar temas relacionados con el crecimiento de los asentamientos humanos, la movilidad, la infraestructura y el uso adecuado del territorio, con la finalidad de impulsar ciudades más seguras, accesibles y con mejores servicios para las familias.

El subsecretario de Desarrollo Urbano, Fernando Daniel Páez Suárez, explicó que uno de los principales temas será la actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial, ya que estos permiten aprovechar los espacios y servicios existentes, además de evitar que las ciudades crezcan sin una planeación adecuada.

También se analizará la importancia de tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía en las decisiones sobre el desarrollo de los municipios. Para ello, se planteará la consulta pública como una herramienta que permite escuchar a diferentes sectores y llegar a acuerdos sobre el futuro de las zonas urbanas.

Otro de los puntos que se abordarán será la prevención de riesgos relacionados con nuevos proyectos inmobiliarios, principalmente aquellos que pueden generar problemas de circulación vehicular o afectar el comportamiento del agua durante las lluvias.

En este sentido, la SEDUMA busca fortalecer los estudios de impacto vial e hidrológico, con el objetivo de identificar posibles problemas antes de que se realicen nuevas construcciones y procurar que los desarrollos sean compatibles con las condiciones de cada zona.

La movilidad también tendrá un espacio importante durante la jornada, donde se presentará la experiencia del sistema CONECTA, una alternativa de transporte público gratuito impulsada por el Gobierno de Tamaulipas en Ciudad Victoria, que busca facilitar los traslados de la población y mejorar la conectividad.

El programa contempla los foros “Impactos Urbanos” e “Instrumentos de Ordenamiento Territorial”, en los que participarán representantes de los gobiernos estatal y municipales, instituciones académicas y el sector privado.

Además, el doctor y maestro en Urbanismo, Daniel Pérez Torres, ofrecerá la conferencia magistral “Ordenamiento territorial y gestión del suelo, Proyecto: Tren de pasajeros México–Nuevo Laredo”.

Como parte de las actividades también se realizará el taller “Rediseño con énfasis en seguridad vial”, donde se analizarán alternativas para mejorar las calles y los espacios públicos, considerando la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas.

El encuentro forma parte de las acciones del gobierno encabezado por Américo Villarreal Anaya para impulsar una planeación urbana que tome en cuenta el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y las necesidades de la población.

Finalmente, la SEDUMA invitó a estudiantes, profesionistas, desarrolladores, consultores, servidores públicos y ciudadanía en general a participar en esta actividad. La entrada será gratuita, aunque se requiere realizar un registro previo para asistir.