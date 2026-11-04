Aguacate michoacano volverá a exportarse a Estados Unidos y otros mercados

El Gobierno de México anunció que este jueves se reanudarán las actividades de corte, cosecha y exportación de aguacate hacia todos sus mercados internacionales, incluido Estados Unidos, luego de que productores, trabajadores y empresas empacadoras alcanzaran un acuerdo para resolver el conflicto generado por la caída de los precios del fruto en Michoacán.

El acuerdo se concretó la noche del martes, después de varios días de suspensión de actividades por parte de productores michoacanos, quienes desde el pasado 23 de octubre dejaron de cortar aguacate y realizaron bloqueos carreteros para exigir mejores condiciones de comercialización y un precio justo por kilogramo.

La inconformidad surgió luego de que el precio del aguacate descendiera hasta ubicarse entre 13 y 20 pesos por kilo, cantidad que, de acuerdo con los productores, resulta insuficiente para cubrir los costos básicos de producción.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la disminución de los precios responde, entre otros factores, al incremento de la competencia internacional, debido a que otros países han aumentado su oferta de aguacate en los mercados extranjeros, lo que ha presionado los márgenes de ganancia de los productores y trabajadores agrícolas mexicanos.

“Estamos trabajando con los productores, cortadores y los agroexportadores, y también con Estados Unidos para ver la manera de que se garantice siempre la exportación y el precio del aguacate”, señaló la mandataria.

Por su parte, la secretaria de Agricultura, Columba López, aseguró que no existen riesgos de plagas en los cargamentos de aguacate michoacano destinados a la exportación y confirmó que la agroexportación se reanudará conforme a lo previsto.

La funcionaria sostuvo que Michoacán no ha registrado casos de gusano barrenador en sus huertos durante los 28 años de comercialización internacional y destacó la importancia de mantener mecanismos de trazabilidad para garantizar la inocuidad y seguridad de los productos agrícolas.

Asimismo, aclaró que las imágenes difundidas recientemente sobre la presencia de insectos correspondieron a situaciones aisladas en Jalisco y Nayarit, relacionadas con fruta destinada a procesos industriales de elaboración de aceite o con insectos detectados fuera de los empaques, por lo que no se trató de producto integrado a la cadena de exportación.

En materia sanitaria, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), junto con las juntas locales de sanidad vegetal, mantiene registrados los huertos de 50 municipios considerados libres de la plaga. Además, realiza inspecciones mensuales aleatorias en alrededor de 500 hectáreas para verificar el cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias.

Michoacán concentra aproximadamente el 75 por ciento de la producción nacional de aguacate y es uno de los principales motores de esta actividad agroexportadora. Durante la última temporada, el estado envió 1.25 millones de toneladas de aguacate a Estados Unidos y otras 211 mil toneladas a distintos mercados internacionales.

Con la reanudación de las actividades, las autoridades buscan normalizar la cadena productiva y comercial del aguacate, así como mantener las exportaciones y atender las demandas de los productores respecto a los precios de comercialización.