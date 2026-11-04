Segob otorga más de 1.1 millones de trámites y servicios en Michoacán mediante estrategia de construcción de paz

Segob otorga más de 1.1 millones de trámites y servicios en Michoacán

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer, durante la conferencia matutina del pueblo, los resultados del operativo institucional implementado durante el presente año bajo la instrucción de la Presidencia para articular esfuerzos entre los tres niveles de gobierno.

Destacó que como parte de la estrategia nacional de Atención a las Causas de la violencia, por primera vez en la historia 53 dependencias del Gobierno Federal desplegaron sus servicios en la totalidad de los municipios de Michoacán, logrando beneficiar a la población con más de un millón 120 mil trámites y la entrega masiva de apoyos sociales.

“Acercamos a la población trámites como actas de nacimiento, del SAT, becas, Programas de Bienestar, CURP, salud, oferta educativa, arte, deporte y cultura (...) otorgamos un total de un millón 120 mil trámites y servicios a las y los habitantes de Michoacán”.

​Entre las principales acciones destacadas por la funcionaria se encuentran:

​Ferias del Bienestar: Se realizaron 115 jornadas comunitarias para acercar a las familias expediciones de actas de nacimiento, trámites del SAT, altas en la CURP, inscripciones a becas y Programas del Bienestar, así como atención médica, oferta educativa, arte y deporte.

​Tianguis del Bienestar: En una intervención calificada como inédita, se atendió a 268 localidades del estado con la distribución gratuita de 2 millones 234 mil 313 bienes nuevos de primera necesidad.

​Desarme voluntario: Mediante el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, se retiraron de circulación 673 armas de fuego, las cuales fueron entregadas por la ciudadanía de forma anónima a cambio de incentivos en efectivo.

​Rodríguez enfatizó que la presencia directa del gobierno en el territorio responde al compromiso de atender los factores sociales que generan la violencia, reafirmando que el trabajo coordinado continuará para consolidar la pacificación en el estado de Michoacán.