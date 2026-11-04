Sheinbaum celebra triunfo del pueblo en elecciones de Estados Unidos

Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los resultados en las elecciones de medio término de Estados Unidos, donde se obtuvo un contundente triunfo de los demócratas ante el partido Republicano. Ante el cuestionamiento sobre este suceso, la mandataria señaló que es una muestra del sentimiento del pueblo estadounidense.

Además destacó el triunfo de dos de los candidatos electos en Texas y California, quienes son de origen mexicano, Xavier Becerra, en California y Gina Hinojosa, en Texas, y consideró que los resultados demuestran una fuerte derrota para el partido republicano del presidente, Donald Trump.

“Quisiera resaltar el triunfo de dos personas de origen mexicano, en Texas y California, ambos tienen los padres nacidos en México y un vínculo con su estado, su propuesta, pero también con los y las mexicanos. Nos da mucho gusto que mexicanoestadounidenses tengan esta participación y reconocimiento”, mencionó.

La gobernante mexicana destacó que ambos políticos tienen vínculos familiares con México y celebró que integrantes de la comunidad mexicano-estadounidense alcancen puestos de relevancia política en el país vecino.

No realizó ningún comentario sobre lo que estas elecciones podrían representar para el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump ni sobre las posibles consecuencias en relación a las negociaciones comerciales con México. Sin embargo, en semanas anteriores, tanto la jefa de Estado como el equipo de Economía han hecho hincapié en que los resultados no tendrían incidencia en el inminente acuerdo.