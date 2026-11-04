Continúan negociaciones comerciales con Estados Unidos pese al escenario electoral: Sheinbaum (José Méndez)

La Presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno buscará mantener una buena relación con Estados Unidos, independientemente de los resultados electorales en ese país, siempre bajo los principios de respeto a la soberanía nacional, la integridad territorial y la colaboración sin subordinación.

Durante sus declaraciones, la mandataria señaló que México mantendrá su disposición al diálogo y al entendimiento con el gobierno estadounidense, al destacar que la relación bilateral debe construirse sobre el respeto mutuo y la cooperación entre ambas naciones.

“Buscamos siempre la mejor relación con Estados Unidos, garantizando siempre el respeto a nuestra soberanía, la integridad territorial y a la colaboración sin subordinación”, expresó.

Asimismo, llamó a esperar los resultados del proceso electoral estadounidense antes de anticipar posibles escenarios para la relación entre ambos países.

No obstante, aseguró que las conversaciones comerciales continúan desarrollándose con normalidad y que no se han detenido pese al contexto político en Estados Unidos.

“Las pláticas relacionadas, por ejemplo, con el tema comercial, continúan como normalmente han venido haciendo”, puntualizó.

Reiteró así la postura de su gobierno de mantener abiertos los canales de comunicación con Estados Unidos, privilegiando la cooperación bilateral sin comprometer la independencia y soberanía de México.