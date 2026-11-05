Agricultura atiende caso de influenza aviar en Yucatán

Influenza aviar en Yucatán

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó y activó los protocolos sanitarios internacionales para el control de un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) AH5N1, detectado en una unidad de Producción Avícola (UPA) comercial de huevo para plato en Umán, Yucatán.

La granja afectada contaba con una población de 225 mil 860 aves de postura, cifra que representa únicamente el 0.09% del inventario nacional, por lo que el evento no impacta la oferta en el mercado.

Agricultura reiteró a la población que este caso no pone en riesgo la avicultura nacional. “El abasto de productos avícolas a nivel nacional está plenamente garantizado y el consumo de carne de ave y huevo es completamente seguro”, destacó la depencia.

Ante la notificación de la mortalidad inusual de 862 aves por parte del médico responsable de la granja, el personal oficial del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) acudió de inmediato al lugar. Bajo estrictos protocolos de bioseguridad, se tomaron muestras que dieron positivo a IAAP subtipo H5 en el Laboratorio Oficial de Bioseguridad Nivel 2 de Mérida.

Posteriormente, las muestras se trasladaron al Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) en Palo Alto, Ciudad de México, para la realización de pruebas complementarias de aislamiento y secuenciación del virus.

Por ello, refirió que especialistas de la CPA-Senasica delimitaron un área de riesgo de 10 kilómetros a la redonda e implementaron de inmediato las medidas contraepidémicas internacionales:

Se aplicó cuarentena definitiva a la UPA y se procedió al despoblamiento total de la granja, disposición sanitaria de las aves, destrucción de desechos y materiales contaminados, así como la limpieza y desinfección de las instalaciones.

Después de concluir el periodo de vacío sanitario, se introducirán aves centinela para verificar la ausencia del virus antes de autorizar la repoblación.

Técnicos de la CPA despliegan muestreos en todas las UPA de engorda, postura comercial y reproductoras ubicadas en el perímetro de riesgo.

El diagnóstico permitirá determinar si existen más granjas afectadas y, de acuerdo con los resultados, la Dirección General de Salud Animal del Senasica analizará la pertinencia de autorizar la vacunación de emergencia a las aves que se encuentran en las granjas aledañas al caso detectado.

Como parte del análisis de origen, las autoridades también inspeccionan cuerpos de agua cercanos, donde habitualmente arriban aves silvestres migratorias procedentes del norte del continente durante la temporada invernal.

Además, informó que en breve llegará un grupo experto en vigilancia epidemiológica en vida silvestre, con el fin de buscar de manera intencionada y sistemática casos de la enfermedad en las aves de vida libre y, con ello, confirmar si la fuente de infección está asociada a especies migratorias infectadas.