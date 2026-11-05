Del caso Lozoya a la Estafa Maestra: ¿quién es el juez Benítez, detenido en Colombia por recibir sobornos de narcos canadienses?

Juez Benítez, detenido en Colombia por recibir sobornos. El juez Luis Benítez Alcántara fue detenido en Colombia por su presunta participación en un esquema de sobornos relacionado con el narcotráfico internacional. (Cuartoscuro y Redes Sociales)

El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara fue detenido en Colombia por presuntamente recibir un soborno de dos millones de dólares para favorecer a un narcotraficante canadiense, identificado como uno de los principales operadores de la organización criminal atribuida al exatleta olímpico Ryan James Wedding.

La detención ocurrió el domingo 1 de noviembre de 2026, aunque fue anunciada oficialmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos este jueves 5 de noviembre. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el juzgador habría utilizado su cargo para favorecer a Andrew Clark, ciudadano canadiense acusado de narcotráfico y delitos violentos, quien se encontraba bajo custodia en México mientras se tramitaba su extradición.

Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos federales en Estados Unidos por presuntamente auxiliar a una persona acusada de delitos para impedir o dificultar su detención, procesamiento o castigo. Su arresto también ha llamado la atención por su trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación, donde participó en expedientes relacionados con Emilio Lozoya, la Estafa Maestra y el presunto espionaje mediante el programa Pegasus.

¿Quién es Luis Benítez Alcántara, el juez mexicano detenido en Colombia?

Luis Benítez Alcántara es un juez federal mexicano de 49 años que desarrolló gran parte de su carrera dentro del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con su ficha curricular del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) entre 1996 y 1999.

Posteriormente, cursó una maestría en Juicio de Amparo en el Sistema Acusatorio Adversarial, además de especialidades en Derecho de Amparo y Justicia para Adolescentes. Antes de convertirse en juez, desempeñó distintos cargos administrativos y jurisdiccionales en juzgados y tribunales federales, principalmente en la Ciudad de México y Morelos.

Entre los puestos que ocupó se encuentran:

Oficial judicial en órganos del Poder Judicial de la Federación.

Actuario judicial.

Secretario en juzgados y tribunales federales.

Juez de Distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Juez federal con adscripciones en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

En octubre de 2015, Benítez Alcántara figuró entre los 24 ganadores de un concurso interno de oposición para ocupar plazas de jueces de Distrito especializados en el sistema penal acusatorio. Posteriormente, comenzó formalmente a ejercer como juez de Distrito en octubre de 2018.

Durante su trayectoria también participó en actividades académicas relacionadas con el derecho penal y la formación judicial. Su carrera dentro del sistema de justicia federal lo llevó a intervenir en procedimientos que involucraron a exfuncionarios, empresarios y personas investigadas por delitos de alto impacto.

Del caso Emilio Lozoya a la Estafa Maestra: los expedientes del juez Benítez

Antes de su detención en Colombia, Luis Benítez Alcántara participó en diferentes procedimientos judiciales que involucraron a exfuncionarios, empresarios y personas relacionadas con investigaciones de corrupción.

Entre los expedientes en los que intervino Benítez Alcántara destacan:

1. Emilio Lozoya y el caso Odebrecht

En mayo de 2023, el juez ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por presunta falsedad de declaraciones.

La resolución estuvo relacionada con los señalamientos que Lozoya realizó contra exfuncionarios y políticos mexicanos por supuestos actos de corrupción vinculados con el caso Odebrecht.

2. La Estafa Maestra

Durante 2023, Benítez Alcántara vinculó a proceso a José Luis Pech Galera, exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, y a otros cuatro exfuncionarios.

El procedimiento estaba relacionado con presuntas irregularidades en un contrato superior a 77 millones de pesos celebrado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La investigación formaba parte de los expedientes derivados de la Estafa Maestra, esquema de presunto desvío de recursos públicos mediante convenios entre dependencias federales y universidades.

3. El caso Pegasus y Carmen Aristegui

En enero de 2024, el juez absolvió a Juan Carlos García Rivera, señalado como el único acusado dentro de un procedimiento relacionado con el presunto espionaje a la periodista Carmen Aristegui mediante el programa Pegasus.

Benítez Alcántara consideró que la FGR no había presentado pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal. Posteriormente, en noviembre de 2025, un tribunal federal confirmó la absolución.

4. Víctor Manuel Álvarez Puga

El juzgador también intervino en un procedimiento relacionado con Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de la conductora Inés Gómez Mont.

En ese expediente, Benítez Alcántara rechazó emitir una orden de aprehensión contra el empresario por una acusación de defraudación fiscal de aproximadamente 1.6 millones de pesos.

5. Litigio de una abogada contra Grupo Herdez

Otro de los procedimientos en los que participó involucró a Irene Escamilla de León, abogada acusada de fraude procesal en el contexto de un litigio laboral contra Grupo Herdez.

Después de que la Fiscalía capitalina determinó cerrar la investigación, el juez dejó sin efectos esa decisión y permitió que continuara el procedimiento penal.

¿Por qué detuvieron al juez Benítez en Colombia y qué relación tiene con Ryan Wedding?

La investigación estadounidense se relaciona con Andrew Clark, ciudadano canadiense de 36 años identificado por las autoridades como el segundo al mando de una organización criminal encabezada presuntamente por Ryan James Wedding. Wedding, de 44 años, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 como practicante de snowboard.

Años después fue señalado por el FBI como presunto dirigente de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína, con operaciones en México, Colombia, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Clark fue detenido en México durante octubre de 2024 por acusaciones relacionadas con narcotráfico, asesinato e intento de asesinato.

Su procedimiento de extradición quedó bajo la responsabilidad de Luis Benítez Alcántara, quien entonces se desempeñaba como juez de Distrito en la Ciudad de México. La acusación señala que, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios para conseguir su liberación.

De esa cantidad, alrededor de dos millones de dólares habrían sido destinados al juez mexicano. Según la investigación, el 24 de febrero de 2025, Benítez Alcántara recibió el pago completo del presunto soborno y ese mismo día concedió la libertad bajo fianza a Clark. Sin embargo, el canadiense fue detenido nuevamente pocos días después y trasladado a Estados Unidos, donde permanece sujeto a un proceso penal.

Por su parte, Ryan Wedding fue capturado en México en enero de 2026 y posteriormente trasladado a territorio estadounidense, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y delitos violentos. La investigación contra Benítez Alcántara derivó en su detención en Colombia el 1 de noviembre, mediante un operativo en el que participaron autoridades colombianas y estadounidenses.

El Departamento de Justicia anunció que solicitará su extradición para que comparezca ante la justicia federal de Estados Unidos. De ser declarado culpable, el juez mexicano podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada uno de los nueve cargos que se le imputan.