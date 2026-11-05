¿Inés Gómez Mont sigue detenida en EU? Reporte actualizado del caso de la conductora (Mario Jasso/Mario Jasso)

Tras la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos, el pasado viernes 30 de octubre, por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Florida por fraude fiscal, permanecerá por un lapso de tiempo indeterminado en en territorio estadounidense.

Esto después de que que un juez rechazara su habeas corpus, que funciona como un amparo en México, por su detención en EU.

Situación legal de Gómez Mont: últimas actualizaciones del caso

Recientemente se compartió información sobre el caso de Mont en Estados Unidos; después de su arresto Inés Gómez solicitó un habeas corpus, para revisar su detención por el ICE era legal y ordenara su liberación, el pasado sábado 31 de octubre.

No obstante, un juez de la Corte Federa del Distrito Sur de Florida rechazó la solicitud de la conductora, debido a que la solicitante, Inés Gómez, ciudadana mexicana y española, entró a Estados Unidos sin pasar por inspección aduanal en junio de 2021 y residía en el país desde entonces.

Asimismo, señaló que Gómez tiene derecho a solicitar una audiencia de fianza, siempre y cuando ella la solicite, ante un juez migratorio.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta la conductora Inés Gómez Mont?

Gómez Mont y su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, estaban vinculados con presunta participación en una red de operaciones ilícitas vinculado con el presupuesto federal. En México, enfrentan una orden de aprehensión por defraudación fiscal equiparada.

La conductora salió de México en 2021, siendo considera desde entonces prófuga de la justicia; ambos llegaron a territorio estadounidense en barco, donde las autoridades migratoria no revisaron los documentos de la pareja.

En septiembre de este año, la ficha de búsqueda a cargo de la Interpol, por Mont y Álvarez, fue cancelada; sin embargo, los cargos en su contra seguían vigentes. El 30 de octubre, Inés fue detenida en Estados Unidos por elementos del ICE.