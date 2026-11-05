Diputados discutirán el PPEF 2027 en el Pleno a partir del lunes

Ricardo Monreal Ávila

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que el próximo lunes comenzará en el Pleno de San Lázaro la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, una vez que sea revisado y, en su caso, aprobado por la Comisión de Presupuesto.

A través de un mensaje en redes sociales, el también coordinador de Morena explicó que este jueves la comisión inició la deliberación del proyecto y que se prevé mantener sesiones durante el jueves, viernes y, de ser necesario, el sábado, para presentar reservas y analizar el contenido del presupuesto.

Detalló que, si la comisión aprueba el proyecto, el lunes por la tarde comenzará su discusión en el Pleno, primero para su revisión y eventual aprobación en lo general. Posteriormente, el martes y miércoles, y posiblemente el jueves, se abordará la discusión en lo particular, con las reservas que presenten las diputadas y los diputados.

Monreal busca consenso para renovar la presidencia del INE

Por otra parte, Monreal Ávila se refirió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la situación del Instituto Nacional Electoral (INE) y la necesidad de investigar las presuntas irregularidades detectadas en el organismo.

El legislador consideró que los hechos deben revisarse a fondo y que no se debe proteger a ninguna persona involucrada. Señaló que es necesario determinar desde cuándo ocurrieron las irregularidades para que, en caso de comprobarse, se establezcan las sanciones correspondientes.

Ante este escenario, indicó que continuará el diálogo para avanzar en la renovación de la presidencia del INE y adelantó que la convocatoria podría emitirse la próxima semana. Sin embargo, explicó que todavía mantienen conversaciones con las fuerzas políticas de oposición, debido a que su intención es que el proceso alcance un acuerdo entre los partidos.

Monreal señaló que se encuentran atendiendo algunas observaciones del PAN y que mantiene comunicación con Movimiento Ciudadano, mientras que el PRI ya manifestó que no respaldaría la convocatoria.

El presidente de la Junta de Coordinación Política insistió en que la renovación debe concretarse por consenso y no mediante una mayoría legislativa, debido a la gravedad de los señalamientos sobre irregularidades y corrupción en el instituto.

“Es tan fuerte el problema en el INE y tanto que hay que investigar sobre irregularidades y corrupción que no vale la pena sacarlo por mayoría; tiene que ser por consenso”, expresó. Agregó que buscarán resolver el proceso con paciencia y de la mejor manera posible.

Asimismo, informó que este jueves se lleva a cabo en la Cámara de Diputados la comparecencia de la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, ante la Comisión d