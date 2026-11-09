ASF indaga presuntos vínculos entre empresas y organismos electorales

INE (Graciela López Herrera)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga presuntas irregularidades en contrataciones públicas de diversos organismos electorales, en las que estarían involucrados grupos empresariales cuyos beneficiarios finales habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.

Por primera vez, el órgano fiscalizador desarrolla estas investigaciones con la colaboración directa de personas informantes que han proporcionado testimonios y elementos relevantes sobre la operación de posibles irregularidades cometidas durante varios años en la contratación de bienes y servicios.

La ASF informó que los colaboradores se acogieron al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, instrumentado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Como parte de la información recabada se encuentran documentos, fotografías, videos, datos financieros, domicilios, mensajes de WhatsApp, testimonios, así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas.

Las indagatorias han permitido obtener indicios sobre la participación de beneficiarios finales de diversas empresas en los procedimientos de contratación, particularmente en la selección de proveedores y el establecimiento de especificaciones técnicas que presuntamente habrían favorecido a determinados intereses empresariales.

El organismo señaló que continuará con las investigaciones para identificar a todas las personas involucradas, conocer el destino de los recursos públicos y determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.

La ASF destacó que la colaboración de informantes representa una nueva herramienta para fortalecer la fiscalización y documentar posibles actos de corrupción en las contrataciones públicas.