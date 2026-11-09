Leche para el Bienestar aumenta 45.7% su padrón de beneficiarios (Mario Gerardo)

A través de un comunicado, Leche para el Bienestar dio a conocer que el padrón nacional de derechohabientes del Programa de Abasto Social se incrementó de 5 millones 366 mil a 7 millones 818 mil 781, lo que representó un aumento del 45.7% de 2022 a 2026.

El organismo destacó que este crecimiento se encuentra respaldado por una red de distribución y un esquema de compra que benefician tanto a los hogares como a las y los productores de pequeña escala.

Además indicó que la red nacional de expendios creció un 34.5%, al pasar de 10 mil 100 a 13 mil 592 puntos de venta, y se cuenta con 5 mil 827 lecherías, de las cuales 2 mil 440 son nuevas, en alianza con Alimentación para el Bienestar.

En paralelo, el Programa de Compra de Leche mantiene su compromiso de brindar un precio justo a las y los productores para impulsar la economía local e infraestructura en el sector ganadero.

A nivel nacional logró un volumen de 665 millones de litros acopiados, lo que permite avanzar hacia la meta nacional de 750 millones de litros.

Leche para el Bienestar destacó que la infraestructura operativa pasó de 53 a 63 Centros de Acopio, a los que se suma el arranque de la construcción de dos nuevas instalaciones en Sinaloa.

El Gobierno de México también avanza en la edificación de la nueva Planta de Secado de Leche en Michoacán, obra estratégica para el procesamiento e industrialización del lácteo.

Se entregaron 242 créditos Cosechando Soberanía a productoras y productores, lo que representó un monto de 42 millones de pesos destinados a capitalizar el trabajo en las granjas.

Mediante la coordinación entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y Leche para el Bienestar, a cargo de Columba Jazmín López Gutiérrez y Antonio Talamantes Geraldo, respectivamente, el gobierno federal refrenda su compromiso por garantizar el derecho humano a una alimentación de calidad para los sectores más vulnerables del país.